4. Kıbrıs Türk Kültür Festivalinin tarihi açıklandı

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (CTCA UK), fikir öncüsü olarak 2017’de başlattığı ve her sene heyecanla beklenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin dördüncüsünün tarihi belli oldu. Konsey, 4. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 28 Haziran 2020 Pazar günü, festivalle özdeşleşen Enfield Playing Fields’ta yapacak.

Konsey’in öncüsü olduğu festival, Britanya Kıbrıs Türk Toplumunun köklerini ve kültürünü gururla sahiplendiği için her sene onlara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yapılan açıklamada Başkan Leyla Kemal şunları söyledi: “Bir ilke imza atarak başlattığımız ve başarıyla düzenlediğimiz festivallerin ardından bu sene de hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene yeniden ilklere imza attık. İşitme engelliler için sahnede işaret dili kullandık. Çok sayıda gencimiz Midsummer Ball ile festivalimize akın etti. Çıtayı çok yükselttik ve 2020’de de Midsummer Ball ve başka sürprizler sizlerle buluşacağız. Gelecek sene daha büyük ve daha başarılı bir festival gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Leyla Kemal şöyle devam etti: “Her zaman olduğu gibi kapımız herkese açık. Bizim amacımız topluma hizmet etmek. Topluma hizmet etmek isteyen, bize inanan ve Konsey’in yanında yürümek isteyen kişi, kurum ve kuruluşları da festival komitemizde yer almaya davet ediyoruz.”

Festival komitesinde yer almak için müracaatınızı info@ctcauk.com adresine yapabilirsiniz.