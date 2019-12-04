6 kişinin serveti 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit

İNGİLTERE’DE en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit. Araştırmalara göre İngiltere’nin en zengin 6 kişisi 39,4 milyar poundluk mal varlığına sahip. İngiltere’de 14 milyon insan yoksulluk içinde yaşıyor.

İngiltere’de gelir eşitsizliğine dair bir araştırmaya göre, ülkede en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit.

Equality Trust isimli yardım kuruluşunun çalışmasına göre, İngiltere’nin en zengin 6 kişisi 39,4 milyar poundluk mal varlığına sahip. Equality Trust isimli yardım kuruluşu, İngiltere’de 14 milyon insanın yoksulluk içerisinde yaşadığına da dikkat çekti.

Bu kişilerden 4 milyonunun yoksulluk sınırının yarısının da altında gelirinin olduğu ve 1,5 milyonunun daha da kötü koşullar içerisinde yaşadığı kaydediliyor.

Equality Trust kuruluşundan Wanda Wyporska, “Çok zengin olanlar ve çoğunluk arasında bu derece büyük bir uçurum çok tehlikeli. Çok az sayıda insanın elinde bu kadar aşırı bir servetin toplanması, ekonomik sistemin ne kadar çarpık olduğunu gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.