“Sınırlar Arası Şarkılar” ile Kıbrıs’ta yaşanan dramlar anlatılacak

Kıbrıs’ta yaşayan Türkler ve Rumlar arasında yaşanan sorunların ardından adada yaşayan pek çok insan doğup büyüdükleri, yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerden taşınmak belki de yurt dışına göç etmek zorunda kaldı.

Kıbrıs’ta yıllardır süren barış görüşmelerine bir destek de İngiltere’de yaşayan genç müzisyenlerden geldi. Melodi Var Öngel, Mehmet Raif ve Andrew Hubbard düzenleyecekleri konserde barış için performanslarını sergileyecek.

Adanın güneyinde yaşayan Türklerin adanın kuzeyine zorunlu göçünü bir şarkısında anlatacak olan Melodi Var Öngel, aslen Türkiye’nin Adana şehrinden ve Londra LSE’de insan hakları alanında yüksek lisansını tamamlamış bir müzisyen. Barış için müzik projeleri üreten Öngel, aynı zamanda bir söz yazarı.

Mehmet Raif ise profesyonel bir gitarist ve aynı zamanda yapımcı ve besteci. Raif çağdaş Londra müzik dünyasının tanınan isimlerinden biri ve bir proje üzerinde çalışıyor.

Andrew Hubbard ise profesyonel bir sanatçı ve kişisel hayatında barış ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çaba gösteren bir aktivist.

Sınırlar Arası Şarkılar projesi ile Londra’da Kıbrıslılara buluşacak olan Melodi Var Öngel, 10 farklı eserini seslendirecek.

Konser 17 Aralık Salı saat 19.30’da Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ adresinde yer alan Kıbrıs Toplum Merkezinde gerçekleşecek. Ücretsiz olan etkinlik için dileyen katılımcılar bağış yaparak masrafların karşılanmasına yardım edebilecek. Bilet almak için 07903 555705 numaralı telefonu arayabilir ya da andrewmhmusic@aol.com eposta adresine yazabilrisiniz.