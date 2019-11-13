İbrahim Doğuş da İşçi Partisinden milletvekili adayı oldu

LONDRA’NIN Lambeth bölgesinde belediye başkanı seçilen İbrahim Doğuş, 20 yıldır üyesi olduğu İşçi Parti’nin West Middlands’da bulunan West Bromwich East seçim bölgesinden milletvekili adayı gösterildi.

Maraş’ın Elbistan ilçesinde doğan bir Kürt olan İbrahim Doğuş, 12 Aralık’ta İngiltere genelinde yapılacak parlamento seçimlerinde Tom Watson’ın yerine milletvekili adayı olarak belirlendi. “Kurdish Progress” (Kürt Programları) ve Kürtlere ait 2 araştırma merkezinin de kuruculuğunu üstlenen 38 yaşındaki Doğuş, İngiltere’de toplumsal konularda en çok aktif Kürtler arasında yer alıyor.

Partisinin genel merkezinin adaylığına yönelik resmi açıklamasının hemen ardından basına verdiği demeçte İbrahim Doğuş, “Genel merkezin West Bromwich East’te aday gösterilmem benim için bir onurdur. Zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağım” dedi.

Aday gösterilmekle ağır bir sorumluluk aldığını farkında olduğunu belirten Doğuş, “Tom Watson’a saygılarımı sunmak istiyorum. Bölge halkına hizmette sınır tanımamıştır. Onun yerini doldurmak gerçekten de çok zor ve ağır bir görev” diye konuştu.

Eylül 2015 yılından beri partinin başkan yardımcılığını üstlenen 52 yaşındaki Tom Watson, Haziran 2001 yılından beri de West Bromwich East’da görev yapıyor. Tom Watson geçen hafta yaptığı açıklamada, özel durumundan dolayı görevinden vazgeçtiğini belirterek, kararının siyasi olmadığını belirtmişti.