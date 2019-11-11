Oya Tuncalı KKTC’nin kuruluş yıldönümü için mesaj yayımladı

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, bu yıl 36. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin coşku ve heyecanını yayımladığı mesajla kutladı.

Birleşik Krallık’ta yaşayan yurttaşlarına seslenen Tuncalı, adada yaşanan siyasi sorunların çözümü için atılan adımlar hakkında bilgi verdiği mesajında, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin desteklerine teşekkür etti. Tuncalı’nın mesajı şöyle:

“Birleşik Krallık’ta yaşayan Değerli Vatandaşlarım, Sevgili Kardeşlerim,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Halkı yıllarca süren onurlu varoluş mücadelesinin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de büyük desteğiyle Kıbrıs’ta halk olarak var olabilmeyi ve kimliğini korumayı başarmış ve bunu 15 Kasım 1983 tarihinde Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırmıştır.

Kıbrıs Türk Halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin laik, demokratik hukuk devleti olarak, sahip olduğu çağdaş değerleri daha da ileriye taşıyarak, her geçen gün refah seviyesini yükseltmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Bizler, 1968 yılından bugüne kadar geçen 51 yıl içerisinde Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için gayretle ve iyi niyetli bir şekilde üzerimize düşeni yaptık ve yapmaktayız. Olumlu tutumumuzla ve çalışmalarımızla tüm dünyaya çözüm yönündeki samimi irademizi göstermeye devam etmekteyiz.

Buna karşın, 1963 yılında silah zoruyla gasp ettiği ortaklık devletinin tek temsilcisi olarak dünya tarafından tanınmış olmanın rahatlığı içerisinde olan ve hiçbir anlaşmaya yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadarki müzakere süreçlerinde sergilediği uzlaşmaz tutum, çözümün önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Rum tarafının çözüm yönündeki irade eksikliği son olarak, Temmuz 2017 tarihinde Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalması ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs Rum tarafından son dönemde yapılan açıklamalar, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla siyasi eşitliğe dayalı güç paylaşımına yanaşmadığını en açık şekilde gözler önüne sermektedir. Bu kaygı verici açıklamalar Kıbrıs Rum tarafında herhangi bir görüş değişikliği olmadığını vurgulamaktadır. Tüm bunlara rağmen, halkımıza karşı uygulanan ambargolar devam etmektedir. Uluslararası Toplum ve Avrupa Birliği’nden beklentimiz, verdikleri sözleri yerine getirerek, Kıbrıs Türk Halkı üzerindeki haksız izolasyonların kaldırılması yönünde somut adımlar atmalarıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Temmuz ayında yayınlanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan son raporunda Ada’daki taraflara ve uluslararası aktörlere hiçbir engele takılmaksızın işbirliği yapma çağrısında bulunarak, dünyaya önemli bir mesaj vermiştir.

Kıbrıs Türk Halkının yarım asrı geçen haklı davasının başarıya ulaşması için verdiği mücadelenin yanında, Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın da her zaman olduğu gibi işbirliği ve dayanışma içerisinde her türlü desteği vermeye devam edeceğine içtenlikle inanıyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”