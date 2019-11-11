Ölen babasına mektup yazan küçük kız beklenmedik bir yanıt aldı

İngiltere’nin Cheshire şehrinde yaşayan altı yaşındaki Holly Morgan, geçen yaz kaybettiği ve ölümünden çok etkilendiği babasına bir kartpostal gönderdi ve beklenmedik bir yanıt aldı.

Daily Mail’in haberine göre, ekim ayında küçük kız ölen babasının 47. yaş gününü kutlamak için üzerine ‘Cenneteki babama’ yazdığı bir tebrik kartı yolladı.

Birkaç gün sonra Morgan ailesi posta kutusunda Holly adına gelen bir mektup buldu. Mektupta, “Kartınız yıldızlar ve uzaydaki tüm diğer engelleri aşarak cenneteki babanıza ulaştırıldı” diye yazıyordu.

Posta ekibine teşekkür eden kızın annesi, kızının mektubu okurken çok mutlu olduğunu söyledi.