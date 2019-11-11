Londra’nın bakterili geyikleriyle ünlü milli parkı

6 hours önce
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Londra yakınlarında bulunan Richmond Park, geyikleriyle ünlü.

17. yüzyılda İngiltere Kralı 1. Charles’ın emriyle kurulan İngilitere’deki Kraliyet Parkları’ndan olan Richmond Park, bu alanda en geniş alana yayılan park olarak öne çıkıyor.

Geyik avı için kurulan parkta günümüzde 630 geyik bulunuyor.

Geyik avının yasaklandığı parkta, son on yılda 4 geyik otomobil çarpması sonucu, 2 geyik de köpek ısırması neticesinde öldü.

Geyiklerin çoğunda ise, Borrelia burgdorferi bakterisine rastlanıyor.

Bu bakteriler, insana kene ısırığı ile geçiyor ve Lyme hastalığına sebep oluyor.

Deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organları hedef alan hastalık insanlarda antibiyotik ile tedavi edilirken etkileri yıllarca sürebiliyor.

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