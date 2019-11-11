İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte büyüyerek resesyona girmedi

İngiltere ekonomisi, 31 Ekim’deki ertelenen Brexit son tarihi öncesinde resesyona girmekten kurtuldu ve bu durum Başbakan Boris Johnson’a erken seçim öncesi destek sağladı.

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü ve üst üste ikinci çeyrekte de küçülmememesinden dolayı teknik resesyona girmekten kaçındı. Ancak bu veri beklenenin altında çıktı ve ekonominin dördüncü çeyreğin başlarında fazla bir ivmesinin olmadığını gösterdi.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanına göre ekonominin Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0.4 büyümesi bekleniyordu.

Johnson 12 Aralık’ta yapılacak erken seçimde, kendi Brexit planını onaylatmak için Parlamento’da Muhafazakar çoğunluğu sağlamaya uğraşıyor.

Eğer Johnson seçimleri kazanırsa, İngiltere yenilenen Brexit son tarihi olan 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılabilecek. Kaybetmesi durumunda ise, Brexit daha da ertelenebilir ve böylelikle ekonomi üzerindeki belirsizlik sürebilir ya da İngiltere 1970’lerden bu yana en sosyalist hükümetini görebilir.

Ekonominin ikinci çeyreğe göre büyümesi mevcut kırılgan tabloyu gizliyor. İngiltere ekonomisi, Brexit belirsizliği ve yavaşlayan küresel ekonomiye bağlı olarak, hem Ağustos hem Eylül ayında daraldı.

Bu durum, ekonominin yıl sonu yaklaşırken gücünü kaybetmekte olduğunu gösteriyor ve geçen haftaki toplantıda neden İngiltere Merkez Bankası’nın iki yetkilisinin faiz kararına muhalefet ederek faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandığını açıklıyor. İngiltere Merkez Bankası, söz konusu çeyrekte, piyasadakine parlel olarak ekonominin yüzde 0.4 büyümesini bekliyordu.