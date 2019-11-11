Seçim İngiltere’yi krizden kurtaracak mı?

İngiltere, gelecek ay sandık başına gidiyor. Brexit nedeniyle bölünmüşlük yaşayan ülkede, aynı tablonun sandığa da yansıyabileceği ifade ediliyor.

İngiltere’de genel seçim, Avrupa Birliği’nden ayrılık (Brexit) krizine çözüm mü getirecek, yeni problemlere mi yol açacak?

İngiltere’de seçmenlerin kafasında bu soru yer alırken, Brexit referandumunun üzerinden geçen 3 yılda, seçmen profilinin ne kadar değiştiği de dikkat çekiyor.

Brexit için oy veren 2 milyon yaşlı seçmen hayatını kaybetti. Avrupa Birliği’nde kalmak isteyen 2,5 milyon genç ise ilk kez sandığa gidecek. Ayrıca sosyal yardımlarda yapılan kısıntılar da seçmen tavrını etkileyecek.

İktidardaki Muhafazakar Parti, Brexit politikasını öne çıkarıyor. Sağlık sistemini güçlendirip, suçla mücadeleyi vaat ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise adalet temasına vurgu yapıyor. En zengin yüzde 5’lik kesimden daha fazla vergi alınacağı vaadinde bulunuyor.

Aşırı sağcı Brexit Partisi seçmenden AB’den anlaşmasız ayrılık vaadiyle oy istedi. İskoç Ulusal Partisi ise bağımsızlık önerisiyle seçmenin karşısına çıkıyor. Parti ikinci bir bağımsızlık referandumunu gündemine aldı.

Brexit nedeniyle bölünen İngiltere’de bu tablonun genel seçimlere de taşınabileceği yorumları yapılıyor.

Seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamayabilir.

Ve ülkede yeni koalisyonların kapısı aralanabilir. Bu da çözüm bekleyen Brexit krizini daha da derinleştirebilir.

Kaynak: TRT Haber