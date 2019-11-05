Türk kız kardeşlerden karatede büyük başarı

ULUSLARARASI Karate Birliği tarafından düzenlenen karate turnuvasına katılan Bilaloğlu kardeşler altın ve gümüş madalyalar kazandı.

Brezilya’nın Fortaleza bölgesinde gerçekleşen turnuvaya katılan 7, 10 ve 12 yaşındaki kız kardeşler büyük başarı elde etti.

7 yaşındaki Firdaous Bilaloğlu mavi kuşak müsabakalarında 7 yaş ve altı grupta serbest dövüşte ve katada birer altın madalya kazandı.

10 yaşındaki Nuran Bilaloğlu ise kahverengi ve siyah kuşak arasında 10 ile 11 yaş grubunda serbest dövüşte 1 altın madalya kazanırken, kadata ise 1 gümüş madalya kazandı.

En büyük kız kardeş olan 12 yaşında Reyhan Bilaloğlu ise İngiltere Milli Takımı adına katıldığı 14 ile 15 yaş arası serbest dövüş müsabakalarında 1 altın madalyanın yanı sıra Rubi Wood ve Connie Antoshko isimli takım arkadaşlarıyla 1 altın madalya daha kazandı.

Potters Bar ve Barnet UKA Karate Club’da Michael Cormack tarafından eğitim alan Bilaloğlu kardeşler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.