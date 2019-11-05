Türkiye ve KKTC’ye turizm fuarında ilgi yoğun oldu

DÜNYANIN en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen Dünya Turizm Sektörü’ne (WTM) katılşan Türkiye ve KKTC’ye ilgi yoğun oldu.

Londra’da bu yıl 40’ıncısı düzenlenen fuara yüzlerce ülke katılırken, büyük organizasyona ExCel fuar alanı ev sahipliği etti.

Dünyanın yakından takip ettiği fuarda bu yıl Türkiye 783 metrekarelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise 157 metrekarelik stant alanlarıyla katıldı. Türkiye ve KKTC’den kamu ve özel kurumların katıldığı organizasyonda binlerce kişiye tanıtımlar yapılarak, pek çok ticari anlaşmalara imzalar atıldı.

GÖBEKLİ TEPE KONSEPTİ

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak kabul edilen ve Şanlıurfa’da bulunan Göbekli Tepe kalıntılarının konsept edildiği Türkiye stantlarında, hem tarihi zenginlikler hem de bir birinden güzel tatil yerleri tanıtıldı.

Fuarda Türkiye’nin turizm hedeflerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy İngiliz pazarında yüzde 35 civarında artış beklediklerini belirterek “2019 yılında tanıtım için yeni bir fon geliyor.” dedi. Bakan Ersoy, 2018’de ziyaretçi sayısının 40 milyona ulaşacağını, 2019’da gelir artırmaya odaklanacaklarını açıkladı. “Batılı ülkelerde sayının çok hızlı şekilde artmaya başladığı bir dönem yaşıyoruz. Özellikle İngiltere’den ülkemize gelen turist sayında büyük artışlar var. Bunu diğer sene için yapılan erken rezervasyon artışlarında da görüyoruz. Biz yüzde 35 civarında artış öngörmüştük. Ancak bu şartlarda bu sayıyı da geçeceğiz.” dedi. Bakan Ersoy, Türkiye tanıtımı için yeni bir fon hazırlığı içinde olduklarının müjdesini de verdi. Ersoy, “Yılbaşına kadar özellikle Türkiye tanıtımı için yeni bir fonu oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu fon özel sektörü turizm tanıtım ve yatırımlarında kendisini daha çok güçlü kılacak.”

HEDEF 48 MİLYON TURİST

Ersoy, “Gelecek yıl içinde yüzde 23 oranında bir artış yaşanacağını düşünüyorum. Hedefimiz 48 milyon, inşallah bu hedefimize ulaşacağız. 2019 yılı için çalışmalarımız gelir artışlarını artırmak doğrultusunda olacak. Bu nedenle 2019 tanıtım politikamızı bu yönde belirledik. Konaklama dışında harcama yapacak üst geliri yüksek turistlere ihtiyacımız var. Bunlara ulaşmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz.” dedi.

KKTC’YE TALEP ARTIYOR

Fuarda bu yıl da yerini alan KKTC, ülkenin altı farklı bölgesinin ayrı ayrı tanıtıldığı standında ziyaretçilerini ağırladı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de katıldığı fuarda, adadan gelen turistik konaklama tesisleri temsilcileriyle Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Türk turizm firmaları direkt görüşme fırsatı yakaladı.

Fuarda açıklama yapan Bakan Üstel, 5 bin marka arasında Kuzey Kıbrıs’ın yerinin belli olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu standın bir benzeri olmadığına vurgu yaptı. Bakan Üstel, “Bu standın güzelliğinden, sektör temsilcileri ile birlikte sektörlerin buluşmasından çok hareketli geçtiği her halinden bellidir. Yani bu mesaj nereyedir? 2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İngiltere krallığında yaşadığı sıkıntıları ve turizmde yaşadığı gerilemeyi bu stant müjdecisidir ki 2020’de o yükselişi yaşayacağız.” diye konuştu.

2020 KKTC’NİN YILI OLACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra Dünya Turizm Fuarı’na en iyi şekilde tanıtıldığına vurgu yapan Üstel, Bakan Üstel konuşmasını “Ben inanırım 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm yılı olacak” sözleriyle sonlandırdı.

KKTC stantlarda ziyaretçilere geleneksel Kıbrıs yiyecekleri, tatlıları ve içecekleri ikram edildi.

Dünya turizminin buluşma noktası olan Dünya Turizm Sektörü fuarına bu yıl 182 ülke katıldı. 3 gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 3 milyar pound değerinde iş hacmi oluşturuyor.

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