KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile var olan gönül bağının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını belirtti. Üstel, yurt dışındaki Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıs’a gelişlerini kolaylaştıracak, bağlarını güçlendirecek adımları atarken, Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıyacakları projeleri üretmek için çalıştıklarını söyledi.

KTGBİ heyeti, KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel’e “Elbirliğiyle KKTC’ye sahip çıkmak ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak” başlıklı öneri raporu sundu. KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, “Amacımız üçüncü nesillerimizi kaybetmemek ve dördüncü neslimizi kazanmak. Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Gençlerimiz, İngiltere’de birer rehber gibi güzel adamızı tanıtacak” dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Londra temasları kapsamında, İngiltere’de doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) yetkilileriyle görüştü.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere örgütünün kuruluşunu önemsediğini belirten Üstel, birliği oluşturan gençleri tebrik etti ve gençlerin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Bakanlık olarak KTGBİ’nin projelerine destek sözü verdi.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu da amaçlarının özellikle bu ülkede doğup büyüyen gençlere kendi kültürlerini ve tarihlerini tanıtmak olduğunu ifade ederek, İngiltere’de ikamet eden gençlerin KKTC’yi daha sık ziyaret etmeleri için teşvik etmek ve ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

KTGBİ ÖNERİ RAPORU SUNDU

KTGBİ heyeti, KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel’e “Elbirliğiyle KKTC’ye sahip çıkmak ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak” başlıklı öneri raporu sundu. Gençler tarafından hazırlanan rapor, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’de reklam politikasına uygun olarak etkili bir şekilde turizm destinasyonu olarak tanıtılmasını içeriyor.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, şöyle konuştu:

“Amacımız üçüncü nesillerimizi kaybetmemek ve dördüncü neslimizi kazanmak. Güçlü bir potansiyele sahibiz fakat bu potansiyeli etkili şekilde yıllardır kullanmadık. Gençlerin üzerine bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Gençlerimiz, İngiltere’de birer rehber gibi güzel adamızı tanıtacak.

Kendimize, devlet bizim için ne yapacak değil de, biz devlet için ne yapabiliriz diye sormalıyız. KTGBİ olarak sorunlarımızı tespit edip çözüm önerilerimizi yetkililere sunmaya devam edeceğiz. Geleceğin teminatı olan biz gençler, büyüklerimizin bize miras bırakmış olduğu topraklarımıza, kültürümüze ve devletimize sahip çıkacağız”.

“HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIM”

KKTC Turizm Bakanı Üstel, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin çalışmalarından ve projelerinden çok etkilendiğini söyledi.

Üstel, “Gençlerimiz çok güzel bir şekilde çalışıp etkili önerilerde bulundu. KTGBİ’nin hazırlamış olduğu önerilerin gerçekleşmesi için gereken çalışmalar hemen başlayacak. KTGBİ yetkililerinin, Londra Turizm Ofisi Koordinatörü Kadir Doruhan ile ortaklaşa çalışıp önemli işlere imza atacaklarına inanıyorum. Her zaman genlerin yanındayım” dedi.

GENÇLER İÇİN KÜLTÜR BİNASI

Bakan Ünal Üstel, gençleri oldukça önemsediklerini ve gençlere yönelik güzel projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak İngiltere’de ikamet eden gençler için kültür binası oluşturmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.