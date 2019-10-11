KKTC Turizm Bakanı Londra’da 3 farklı toplantıya katıldı

Londra’da temaslarda bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Londra temasının ilk gününde KKTC Londra Temsilciliği ve TC Londra Büyükelçiliği ziyaretlerinin ardından üç farklı toplantı gerçekleştirdi.

Temaslarına 10 Ekim Peşembe günü başlayan Bakan Üstel, ilk olarak İngiltere’deki tur operatörleriyle bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs turizminin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda tur operatörlerinin görüşleri alındı.

Üstel, bu yıl özellikle İngiltere pazarında dijital medya ve sosyal medya reklamlarına ağırlık verdiklerini kaydederek, “Ulaşım, tanıtım ve reklam alanında atılan adımlar sayesinde 2020 yılında turizm sektörü rahatlayacak” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıda, turizmciler özellikle ulaşımdaki sıkıntılara değindi, geçmiş yıllarda tanıtım ve pazarlamanın ihmal edildiğini savundu. Tur operatörleri ayrıca yeni bir hava yolu şirketi kurulmasının da şart olduğuna dikkat çekti.

Üstel, uçuş maliyetlerinin pahalılığını farkında olduklarını söyledi ve bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesi için Ankara’da bir takım girişimlerde bulunduklarını anımsattı. Larnaka Havalimanı’nı kullanarak ülkeye gelen turistler olduğunu da hatırlatan Üstel, Larnaka’dan ülkeye gelen turistlerin Rumların propagandasına maruz kaldığını söyledi.

Kurulması muhtemel havayolunun kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirilmesi ve İngiltere’de bulunan iş adamlarının da bu oluşumda yer alması gerektiğini dile getiren Üstel, “Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

TOPLUM TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Tur operatörleri ile yapılan görüşmenin ardından Kıbrıslı Türk toplumu temsilcilerinin, iş insanlarının ve basın mensuplarının davet edildiği resepsiyona katılan Üstel, Kuzey Kıbrıs’a daha çok sahip çıkmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği çağrısında bulundu.

Zorluklara birlikte göğüs gerilmesi gerektiğini söyleyen Üstel, birlik ve beraberlik içinde sorunların aşılabileceğini ifade etti.

10 yıllık bir çalışma planı çerçevesinde yol haritası belirlediklerini ifade eden Üstel, hükümetler değişse bile turizm alanında yapılması planlanan projelerin yeni hükümetler geldiğinde kaldığı yerden devam etmesi için uğraş verdiklerini belirtti.

Üstel, KKTC Londra Ofisi’nin yanı sıra Vakıflar İdaresi’yle işbirliği için İngiltere’de KKTC kültür evi açmayı planladıklarını da ifade etti.

Turizmi layık olunan noktadan daha ileriye götürmek için çalışacaklarını ifade eden Üstel, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri, Kuzey Kıbrıs’a getirmenin asli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Üstel, bürokratik engelleri aşabilmek, gençlere Kıbrıs kültürünü aşılayabilmek için projeler üretildiğini söyleyerek İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri, gruplar halinde ülkelerinde misafir edip, kültürümüzün devamını sağlamak için çalışmaları olduğunu söyledi.

RUM LOBİSİYLE MÜCADELE

Üstel, Güney Kıbrıs’ın yıldırma ve engelleme girişimlerine karşı mücadele edildiğini belirtti. 2010-2013 yılları arasında Finlandiya, Danimarka ve Norveç’e Kuzey Kıbrıs’ın giremediğini, fuarlara katılım sağlanamadığını anımsatan Üstel, Rum lobisiyle mücadele sonucu artık bu üç ülkede de Kuzey Kıbrıs’ın tanıtıldığını söyledi.

Katılımcılardan gelen önerileri ve soruları kabul eden Bakan Üstel, konuşmasının ardından bazı kişilerle sohbet etti.

CTCC YEMEĞİNDE SAMİMİ SOHBET

Aynı günün akşamında İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC) Başkanı Muhammet Yaşarata’nın yemekli davetine katılan Bakan Üstel, farklı sektörlerden iş insanları ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen davette Kuzey Kıbrıs turizminin nasıl geliştirilebileceği, kurulması planlanan hava yolu şirketi hakkında görüşler, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler ve sorunlar konuşuldu.

Davete katılan herkesle tek tek tanışan Üstel, katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.

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