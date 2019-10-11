Manchester’da bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Manchester şehrinde bulunan Arndale alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Arndale Centre adlı alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarına göre bıçaklı bir şahıs etrafa rastgele saldırdı. 3 kişinin bıçaklandığını açıklayan polis dördüncü bir kişinin de hafif yaralandığını duyurdu.

Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı, AVM boşaltıldı. Olayın faili olduğu düşünülen 40’lı yaşlarda bir erkek zanlı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, saldırganın motivasyonuyla alakalı her türlü ihtimali gözden geçirdiklerini belirtti. Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırıda bıçak yarası alan iki kadın ve bir erkek hastanede tedavi altına alındı. Diğer yaralı kadınınsa ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

İngiltere Başkanı Boris Johnson, konuya ilişkin sosyal medyadaki paylaşımında, “Manchester’daki olay karşısında şoke olduk. Kalbimiz saldırıdan etkilenenlerle birlikte. Olaya anında müdahale eden sağlık ekiplerine ve olayı inceleyen birimlere şükranlarımı sunuyorum.” diye yazdı.