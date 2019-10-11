İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu ‘Cumhuriyet Balosu’ düzenleyecek

İNGİLTERE Türk Dernekleri federasyonu tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet balosu bu yıl 27 Ekim 2019, Pazar akşamı 242 High Road, London, N22 8JX adresinde yer alan Grand Palace Banqueting Suite’te gerçekleştirilecek.

18.30’da başlayacak olan balo 24.00’a kadar devam edecek. İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada “Bu yıl 96. yıldönümünü kutlayacağımız laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak amacıyla, yüreğinde Atatürk ve vatan sevgisi taşıyan tüm vatandaşlarımızı bu onuru coşku ve heyecan içinde yaşamak için 27 Ekim akşamı gerçekleşecek olan büyük buluşmamıza bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Gazeteci, yazar, TV program yapımcısı Ümit ZİLELİ ve tiyatro oyuncusu Melissa KENTER’in onur konuğu olarak katılacağı gecede Özgür Canyurt ve arkadaşları, Tenor Ethem Demir, Şef Dilde Adalı yönetiminde Hoş Seda Klasik Türk Sanat Müziği Korosu sahne alacakken etkinlik sonunda ödül töreni düzenlenip, piyango çekilişi yapılacak.

Bilet satışları için 07561 101 840, 07482 250 486, 07887 485 394 numaralı telefonları arayabilir ya da info@ftauk.org mail adresiyle iletişime geçebilirsiniz.