Bozca-Der’liler geleneksel dayanışma gecesinde buluşacak

SİVAS’IN Bozhüyük, Camiliyurt ve civar yöre köylülerinin oluşturduğu bir yöre derneği olan Bozca-Der’in gelenekselleşen ‘Dayanışma Gecesi’ düzenleyecek. 16 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek geceye Prince and Princess Düğün Salonu ev sahipliği yapacak.

Ünlü sanatçılar Ahmet İhvani ve Suna Alan’ın sahne alacağı gecede eğlence tavan yapacak. Geç saatlere kadar devam edecek olan etkinlikte, davetlilerin bir birinden leziz yiyecek ve içekleri tüketme fırsatı yakalayıp, danslar edip halaylar çekecek.

Yoğun ve özverili çalışmaları ile adından sıkça bahsettiren Bozca-Der, sürdürdüğü kültürel ve eğitim çalışmalarıyla geleceğe ışık tutan nesiller yetiştiriyor, toplum üyelerinin sevinç ve hüzünlerini paylaştığı, sorunlarına çare aradığı bir merkez olma özelliği taşıyor.

Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen ve dayanışmayı arttırmayı amaçlayan Bozca-Der, İngiltere’de faaliyet gösteren hemşeri dernekleri arasında en büyük yere sahip olma özelliğini taşıyor.

Tahminlere göre, İngiltere genelinde yaklaşık 700 aileden oluşan üç bin dolayında Bozhüyük ve Camiliyurt köylüsü yaşıyor. 1940’lı yıllara kadar Gürün İlçesi’nin en kalabalık köylerinden birisi olan Bozhüyük, sonraki yıllarda ciddi göç verirken, nüfusunun önemli bir bölümü İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere yerleşmiş. Çok sayıda Bozhüyük’lü de, Avrupa ülkelerine de göç ederken, Londra, bu köye mensup gurbetçilerin en çok yaşadığı kentler arasında bulunuyor.