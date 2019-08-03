Anlaşmasız Brexit halinde Ankara Anlaşmasının akıbeti hakkında açıklama

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından anlaşmasız Brexit halinde Ankara Anlaşması da olmak üzere uluslararası arası anlaşmalar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklama İçişleri Bakanlığınca devlet resmi internet sitesi gov.uk üzerinden yapıldı. Anlaşmasız Brexit ile binden fazla uluslararası anlaşmanın sona ereceğinin sinyalini veren İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşmasına da yer verdi.

Ankara Anlaşması ile Britanya’da yaşayanların ve söz konusu anlaşma ile ülkeye göç etmek isteyenlerin merakla beklediği açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Türkiye’nin AB’yle ilişkisi, büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (“Ankara Anlaşması” olarak da anılır) arasında oluşturulan Anlaşma ile ek protokolleri ve meclis kararları ile yönetilmektedir. Türkiye ile olan ilişkimizin ticari unsurları rehberde açıklanmaktadır.

Türk vatandaşları, Ankara Anlaşmasından türetilen belirli haklara sahiptir. AB’den çıktıktan sonra İngiltere’nin bu anlaşmaya olan yükümlülüğü Uygulama Dönemi sonunda ya da daha öncesinde anlaşmasız Brexit senaryosu ile sona eriyor. Bununla birlikte, geçiş düzenlemesi olarak İngiltere, ECAA düzenlemelerinin yerleşik Türk nüfusu için etkisini çoğaltmaya çalışacaktır. Bu, ikamet eden ECAA çalışanları ve ECAA iş insanları ile aile üyelerinin şimdi olduğu gibi gelecekte de benzer şartlarla vize ve süresiz oturum başvurusu yapmalarını sağlayacaktır. İngiltere’nin anlaşmasız bir durumda (AB’den) ayrılmasından sonra gelen Türk vatandaşları ile ilgili olarak henüz bir taahhütte bulunmadık.”

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada anlaşmasız Brexit halinde mevcut Ankara Anlaşmalıların statüsünün ve haklarının korunacağı ifade edilirken, o tarihten sonra Ankara Anlaşmasının devam edip etmeyeceği hakkındaysa açıklama yapılmadı.