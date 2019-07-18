İngiltere Cemevi en kapsamlı kütüphaneyi kuruyor

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi bünyesinde her kesimden insanın yararlanabileceği kapsamlı bir kütüphane kuruluyor.

Kadir Yörük başkanlığında dönem faaliyetlerini yürüten İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Türkçe konuşan toplumların en önemli sorunlarından biri olan Türkçe Kütüphane, cemevinin yeni projesi ile hayat buldu. Binlerce kitaptan oluşan kütüphanede Türkçe kitapların yanı sıra İngilizce kitaplar da bulmak mümkün.

Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesindeki yeni binasında eğitim, kültür ve inanç faaliyetleri yürüten İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Avrupa’nın en büyük cemevi olmasının yanı sıra kütüphane projesi ile de bir ilke imza atmak istiyor.

ARŞİV NİTELİĞİNDE BİR OLUŞUM

Güncel ve nadir bulunan eserlerin yer aldığı kütüphanede, İngilizce ve Türkçe romanlar, hikayeler, kültür sanat dergileri, dünya klasikleri, çocuklar için özel kitaplar, tarih, biyografi, ekonomi, filozofi, şiir, politika, dinler ve inançlar, sözlükler, farklı ülkelerini tanıtan turizm kitapları, ders kitapları ve bilim kitaplarını bulmak mümkün.

KAPISI HEP AÇIK

Proje hakkında gazetemize bilgi veren Cemevi yetkilileri Gülizar Yaldız ve Aydın Yeşiltaş, kütüphanenin toplumun her kesimine hizmet vermesi amacıyla kurulduğunu ve kapısının her zaman açık olduğunu belirterek şunları söylediler:

“Hepimiz bu projenin bir parçasıyız. Kitap bağış kampanyası başlattık ve yoğun bir ilgi görüyoruz. Kütüphanemizi geliştirmeye ve bağış yapılan kitaplarla daha da büyütmeye devam ediyoruz. Gençlerimize verilebilecek en güzel hediye okuyabilecekleri kitaplara kolay ulaşabilmelerini sağlamak. Projemizin temel amacı kitap okuma alışkanlığını toplumun geniş kesimlerine yaymak ama bunu yaparken de ilk hedefimiz Türkçe konuşan toplumun bu konudaki duyarlılığını ve farkındalığını artırmak. Bu kapı hiç kapanmaz çünkü insanların bu kütüphaneyi rahat bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Fiziki olarak da ferah bir mekan; kütüphane için en serin ve en sessiz odamızı ayırdık. Burada oturan bir insan saatlerce kitap okuyabilir, hiçbir ücret ödemeden çalışabilir, bilgisayarları kullanabilir. Burası okumak için özel bir dünya olarak dizayn edildi.”

Kütüphane haftanın 7 günü sabah 9’dan akşam 6’ya kadar hizmet veriyor.

KİTAPLARINIZI BAĞIŞLAYIN

Kütüphanenin oluşturulmasında en büyük desteğin yine toplumdan geldiğini belirten Yaldız ve Yeşiltaş, ahlaki kurallara ters düşmeyen her türlü kitaba kütüphanede yer verdiklerini ifade ederek, “Kütüphanemize kitap alımına devam ediyoruz. Projemize toplumumuzun desteğini bekliyor, bağışlayacakları kitaplarla daha kapsamlı bir kütüphaneye sahip olmak istiyoruz.” dediler.

PROJENİN GENÇ KAHRAMANI

Kütüphanenin oluşumunda bağışçıların yanı sıra kitapların kontrol edilmesi ve kütüphanedeki raflarda yerini almasında büyük destek veren 10’uncu sınıf öğrencisi Güney Zebil, hafta sonları gönüllü olarak çalışıyor. Henüz 15 yaşındaki Güney Zebil adlı genç kitaplarla haşır neşir olmaktan mutluluk duyuyor ve tüm kitapları tek tek inceleyip, bilgisayarda kayıt altına alıyor.

YENİ PROJELER EYLÜL’DE

Cemevi olarak eğitime ve gelişime önem verdiklerinin altını çizen yetkililer, toplum üyelerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için eylül ayından itibaren yeni projeler hayata geçireceklerini dile getirdi.