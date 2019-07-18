Gülbahar Aslan sevenlerini yasa boğdu

6 hours önce
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İngiltere’den Türkiye’ye tatile giden Gülbahar Aslan, Bodrum’da konakladığı otel havuzunda ölü bulundu. Aslan’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, acı haberi Londra’daki sevenlerini yasa boğdu.

Londra’da yaşayan ve tatil için kuzeniyle birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir otele giden 27 yaşındaki Gülbahar Aslan, konakladığı otelin havuzunda ölü bulundu.

Polis ve savcının olay yerinde incelemesinin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Acı haberi alan anne ve babası da Türkiye’ye gitti.

Gülbahar Aslan anısına Enfield Alevi Kültür Merkeznde açılan köşe

HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU

Uzun yıllar Londra’da yaşam süren ve çevresi tarafından yardımsever kişiliğiyle tanınan Aslan için yönetim kurulu üyesi olduğu Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) köşe açıldı.

Aslan’ın ölüm haberi ‘Ölüm, adın kalleş olsun’ başlığı altında duyuruldu. Aslan’ın naaşı, memleketi Elbistan’da toprağa verilecek.

Kaynak: Hürriyet

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