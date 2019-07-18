Trafik faciasıı: En az 15 ölü, 27 yaralı!

Türkiye'de VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

6 hours önce
0 357 Bir dakikadan az

Kaza, saat Türkiye saati ile 12.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan göçmenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı.Minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, araçtakilerin bazıları dışarı fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yapılan kontrollerde, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 15 kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı saptandı. Yaralılar, ambulanslarla Van’daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Van Valiliği’nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşayın minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
49

Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 1 milyon sterlin ceza verildi

1 week önce
181

Uzaya gidecek ilk siyah Afrikalı astronot motosiklet kazasında öldü

2 weeks önce
276

Karnından vurulan 5 aylık hamile kadın, ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak

14 June 2019
1,599

Hazır sandviçler ölüm saçıyor: ölü sayısı 5’ yükseldi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin