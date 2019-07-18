Hasan Özcan’ın katillerine ömür boyu hapis cezası

Barking’de cinayete kurban giden Hasan Özcan’ın davasında yargılanan zanlılara ömür boyu hapis cezası verildi.

Özcan’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan katillerden biri 21 yaşındaki Kareem Lasheley-Weeks, diğeri ise 16 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek.

Old Bailey mahkemesinde 17 Temmuz Çarşamba günü görülen davada 21 yaşındaki Kareem Lasheley-Weeks en az 24 yıl hapis yatması koşulu ile ömür boyu hapse, 16 yaşındaki ismi açıklanmayan diğer katil ise en az 19 yıl hapis yatması koşulu ile ömür boyu hapse mahkum edildiler.

Cinayete adı karışına diğer iki zanlı olan 22 yaşındaki Kamaal Modest 25 ay hapis cezasına çarptırılırken, 22 yaşındaki Jonathon Efionayi’nin cezası ise yarın çıkacağı mahkemede belli olacak.

CİNAYET BARKING’DE İŞLENMİŞTİ

Polis, 3 Şubat 2018 saat 22.11 tarihinde Barking’deki Linsdell Yolunda bulunan spor ve oyun alanında bisikletli gençlerin başka bir genci bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine gelmiş, Hasan Özcan’ı defalarca bıçaklanmış olarak bulmuştu.

Özcan’ın hayatta olduğunu fark eden polis ekipleri, Londra Ambulans Servisinde görevli sağlık ekipleri gelene kadar Özcan’a ilk müdahaleyi yapmış, sağlık ekipleri de gelerek Özcan’ı hayatta tutmaya çalışmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 22.55’te Özcan’ın yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Queen’s Hastanesinde 6 Şubat 2018 tarihinde yapılan otopsinin ardından Özcan’ın dizi ile kalçası arasındaki bölgeden aldığı bıçak darbesiyle kesilen arter damarından kaynaklı aşırı kan kaybından hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatan dedektifler, cinayetin çeteler arası bir hesaplaşma olduğunu, saldırganların bir arkadaşının cinayetten önce 3 Şubat 2018 saat 19.30’da bıçaklanması sebebiyle öcünün alınması için Özcan’ın bıçaklandığını duyurmuştu.

Mahkeme kararından sonra olaya ilişkin açıklama yapan Dedektif Jake Ellis, “Adalet yerini buldu fakat hiçbir şey Hasan’ı geri getiremeyecek. Hasan’ın ailesinin yaşadıkları trajedi hafızalardan silinmeyecek. Onlar Hasan bıçaklandığında olay yerine çok yakınlardı ve oğullarına ilk yardım müdahalesi yapıldığında sadece izleyebildiler. O gece Özcan ailesinin aklından hiç çıkmayacak. Umarım mahkemenin verdiği karar bir nebze de olsa Özcan ailesinin yüreğine su serper, onları rahatlatır.” dedi.

“HASAN’I AŞIRI DERECEDE ÖZLÜYORUZ”

Özcan ailesi ise yaptığı açıklamada, “Hasan sevecen, düşünceli ve şefkatli bir gençti; sosyalleşmeyi ve spor yapmayı severdi. Önünde parlak bir geleceği vardı. Kriminoloji okuyordu; genç suçlularla çalışmayı umuyordu fakat vahşice öldürüldü. Ailesine harika bir evlat, iki erkek kardeşine karşı sevgi dolu ve sevgi dolu bir ağabeyi ve tüm arkadaşlarına sadık bir insandı. Hepimiz onu aşırı derece özlüyoruz. ”

Haber: Egemen Arkut