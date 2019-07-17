İngiltere’de eğitim veren öğretmenlere veda

GELECEK nesillerin kültürümüzden ve dilimizden kopuk yetişmemeleri için yıllardır Birleşik Krallık topraklarında resmi eğitimler veren bazı öğretmenlere görev sürelerinin dolması sebebiyle veda edildi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilen öğretmenler ana vatanlarından binlerce kilometre uzakta doğan veya büyüyen okul çağındaki çocuklar için Türkçe ve kültürel eğitimler veriyor. TC ve KKTC Londra Eğitim Müşavirliklerine bağlı öğretmenler, beş yıl boyunca hafta sonu okulu olarak bilinen 42 dernek okulunda ve anlaşmalı 40 İngiliz okulunda 3 binden fazla çocuğu eğitiyor.

Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından görevlendirilen öğretmenler, 5 yıl boyunca bağlı bulundukları eğitim müşavirlikleri tarafından Londra başta olmak üzere ihtiyaç ve talep edilen farklı bölgelerde eğitim veriyor.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi ile İngiltere’de görev yapan ve 5 yıllık görev süresini dolduran öğretmenlere veda edilip, çalışmalarından dolayı kendilerine plaket verildi.

TC Londra Eğitim Ataşesi Hasan Ünsal’ın katıldığı törene Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliği yaptı. 30’dan fazla öğretmenin katıldığı törende görev süresi sona eren 9 öğretmene Ünsal tarafından plaketleri takdim edildi.