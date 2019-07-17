İngiltere, Basra Körfezi’ne bir gemi daha gönderiyor

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı, Basra Körfezi’ne üçüncü bir savaş gemisi gönderileceğini, ancak bunun İran’la yaşanan mevcut gerilimle bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ne üçüncü bir savaş gemisi olarak HMS Kent’in gönderileceği belirtildi. Ancak Bakanlık, bu adımın İran’la yaşanan gerilimle bir ilişkisi olmadığını kaydetti.

Bakanlık, söz konusu uzun devreli hareketin ‘rutin’ teşkil ettiğini belirtti.

Yetkililere göre HMS Kent, HMS Duncan’dan görevi devralmak üzere yılın ilerleyen zamanlarında bölgeye gelecek.