İngiltere, Basra Körfezi’ne bir gemi daha gönderiyor

53 mins önce
0 53 Bir dakikadan az

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı, Basra Körfezi’ne üçüncü bir savaş gemisi gönderileceğini, ancak bunun İran’la yaşanan mevcut gerilimle bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ne üçüncü bir savaş gemisi olarak HMS Kent’in gönderileceği belirtildi. Ancak Bakanlık, bu adımın İran’la yaşanan gerilimle bir ilişkisi olmadığını kaydetti.

Bakanlık, söz konusu uzun devreli hareketin ‘rutin’ teşkil ettiğini belirtti.

Yetkililere göre HMS Kent, HMS Duncan’dan görevi devralmak üzere yılın ilerleyen zamanlarında bölgeye gelecek.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

8 mins önce
9

İngiltere’de eğitim veren öğretmenlere veda

22 hours önce
301

CHP’liler dayanışma ve seçimleri kutlama pikniğinde buluştu

2 days önce
472

Avrupa’da frengi hastalığında yüzde 70’lik artış

2 days önce
396

İngiltere, Almanya ve Fransa’dan ortak açıklama

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin