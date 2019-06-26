3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali 30 Haziran Pazar günü Kıbrıs’ı ayağınıza getirecek

30 Haziran Pazar; Bu hafta sonu kimseye söz vermeyin!

3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali, Kıbrıs’ı ayağınıza getiriyor

30 Haziran’da düzenlenecek olan 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde sürprizler bitmiyor. ‘Yanayım Yanayım’ şarkısı ile ünü Kıbrıs ve Türkiye’yi aşan Ali Babutsa da Enfield Donkey Lane’de düzenlenecek olan festivalde sahne alacak.

Babutsa’nın kızı Havva ise festivalde gerçekleşecek olan Mid Summer Ball’da performans gösterecek. Havva, 2015 yılında X Factor’de ünlü pop şarkıcısı Rita Ora’nın finale kalan favorilerindendi.

Festivaldeki ünlüler geçidi bunlarla da bitmiyor. Game of Thrones’ta da oynayan Hollywood aktörü Tamer Hassan Mid Summer Ball’da sevenleriyle buluşacak. Mid Summer Ball’da, aralarında ünlü DJ Ramsey, DJ Fen, J Junior, Mr Jones ve DJ Eren’in de bulunduğu, İngiltere müzik piyasalarını kasıp kavuran Kıbrıs Türk kökenli 20 DJ ve müzisyen performanslarıyla gençleri coşturacak.

Ana sahnedeki diğer isimler ise 2017’den beri festivalle özdeşleşen efsanevi rock grubu SOS ve sizlerle ilk kez buluşturacakları O Ses finalisti İbrahim Şevki, yetenekli sanatçımız Osman Tuğsal, Fadıl Topaloğlu eşliğinde Grup Hatıralar, pop müziğinin kraliçesi Peri Aziz, son albümüyle usta sanatçı Yiğit Çıtak, genç yeteneklerimizden Yasemin Nafi.

Festivalde kahkaha tufanı da yaşanacak. Yazar Osman Balıkçıoğlu da parodi gösterisiyle festivale katılanları kahkahalara boğacak.

BU FESTİVAL ÇOK KONUŞULACAK

Bu seneki festivalde de en beğenilen Kıbrıs yemeklerini ve tatlılarını; Türk okullarının folklor gösterilerini, Kıbrıs Türk derneklerini, sivil toplum önderlerini, yazarlarımızı ve çeşitli sanat ve spor faaliyetleri aracılığıyla, köklerimizi ve kültürümüzü yeniden gururla sahipleneceğiz ve tanıtacağız. Çocuklar için yüz boyama, lunapark, eşeğe binme gibi aktivitelerin olduğu festivalde, ailece unutulmaz bir gün geçirebileceksiniz.

Festivale getirilen bir diğer yenilik ise süper lüks spor arabalar olacak. Her biri £200,000’un üzerinde Ferrari, Porsche, Lamborghini gibi arabaları yakından inceleyip fotoğraf çekebileceksiniz.

Festival yöneticileri tüm halkımızı 30 Haziran Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde saat 11.00-20.00 arasında gerçekleştirecekleri ve Kıbrıs Türk Kültürünü sonuna kadar yaşatacakları festivale beklediğini duyurdu.

Festival günü sorun yaşanmaması için biletlerin ve park yerlerinin önceden rezerve edilmesini tavsiye ediyoruz: http://tccf2019.eventbrite.co.uk

Biletleri aşağıdaki satış noktalarından da temin edebilirsiniz:

Kuzey Londra:

ADPL LLP, 293 Green Lanes, Palmers Green, N13 4XS

ESL Insurance Services, 271Agreen Lanes, Palmers Green, N13 4XE

Ukay Catering, Unit18, Forest Business Park, Argall Avenue, Leyton, E10 7FB

TWPA (sadece Cuma günleri), 4 Willoughby Road, Hornsey, London N8 0HR

Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), St Thomas More School, Glendale Avenue, Wood Green N22 5HN

Southgate Atatürk Türk Okulu (sadece Cuma günleri), Southgate School, Sussex Way, Cockfosters, EN4 0BL

Waltham Forest Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Lammas School and Sports College. 150 Seymour Road. Leyton, E10 7LX

Güney Londra:

MKS Accountants, The Fold,114 Station Road, Sidcup, Kent, DA15 7AE

Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Conisborough Crescent, Catford, London SE6 2SE

İstenildiği takdirde engelli ve yaşlılarımıza özel uygulama ile evlerine posta servisi de yapılabilir. Engelliler için ayrılmış özel park ve girişler mevcut olacaktır, lütfen engeli kartınızı yanınızda getirmeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi için +44 (0) 7496 267 033, Email: info@ctcauk.com