Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı’ndan iftar yemeği

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı (Cyprus Islamic Association Al Hashim Trust) Ramazan ayına özel iftar yemeği düzenledi.

Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği organizasyonu mevlit ve dualar eşliğinde gerçekleşti. Çok sayıda kişinin katıldığı iftar yemeği organizasyonu 2 Haziran Pazar akşamı Londra’da düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı tarafından toplanan bağışların 7 ülkedeki fakir ve muhtaçlara gıda ve maddi destek olarak gönderileceği hatırlatılan gecede, birçok kişi bağışta bulundu.

Husayn Hashim El Bakayi, Ramazan ayı boyunca Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı’na yapılan bağışlar, organize edilen gecede yapılan bağışlar ve geceye katılım gösterenlere teşekkürlerini iletti.

Dualar eşliğinde yenilen iftar yemeği, sıcak ve samimi bir ortamda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.