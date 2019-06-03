9’uncu Britanya Alevi Festivali, binlerce kişinin katılımıyla sona erdi Avrupa ve İngiltere’de her sene bahar aylarında düzenlenen Alevi Festivallerinin en büyüklerinden bir tanesi olan 9’uncu Britanya Alevi Festivali, Hackney Downs Park’ta binlerce kişinin katıldığı son etkinlik ile kapanış yaptı.

Geçen hafta sonu Pazar günü, Britanya Alevi Federasyonu ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin organize ettiği 9’uncu Britanya Alevi Festivali’nin son gününde, Hackney Downs Park’ta binlerce kişinin katılımı ile görkemli bir kapanış yapıldı.

Bu sene dokuzuncusu düzenlenen festivale yoğun bir katılım gösteren insanlar, festival günleri boyunca çeşitli etkinliklere ve konserlere katılarak güzel bir hafta geçirdiler.

24 Mayıs Cuma günü, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde açılış resepsiyonu yapılan 9’uncu Britanya Alevi Festivali, 2 Haziran Pazar günü sona erdi. Günlerce çeşitli paneller, seminerleri, konserler ve daha birçok etkinliğin düzenlendiği 9’uncu Britanya Alevi Festivali’ne başta Birleşik Krallık olmak üzere Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinden çok sayıda dernek yöneticisi, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, siyasi temsilciler, sanatçılar katılım gösterdi.

Geçen Pazar günü Hackney Downs Park’ta düzenlenen görkemli etkinliğe öğlen saatlerine doğru akın etmeye başlayan insanlar geç saatlere kadar alanı boş bırakmadı. Festival alanına kurulan çadırlarda yiyecek, içecek, kitap ve yöresel hediyelik eşyalar satıldı. CHP İngiltere Birliği de festival alanında açtığı çadır ile İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için bağış topladı.

Hackney Downs Park’ta saat 12.00’de başlayan etkinlikte Arzu Şahin, Pinhani, Can Gox, Miraz, Mehmet Tek ve Selen Tek, Deste Günaydın gibi sanatçılar sahne aldı. Sanatçıların sahne aldığı festival alanında şarkılara eşlik eden katılımcılar dans edip halay çektiler.

Binlerce kişinin katılım gösterdiği 9’uncu Britanya Alevi Festivali saat 19.00’da sona erdi.

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