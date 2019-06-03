Enfield’de bir çocuk 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Kardeşi tarafından kaza ile vurulan 5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Bullsmoor Lane’deki evlerinde oyun oynayan iki kardeşten küçük olanı havalı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Göğsünden yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Scotland Yard kaza hakkında yaptığı açıklamada, vurulan çocuğun yaşam tehlikesinin olduğunu duyurdu.

Metropoliten Polis sözcülerinden biri, “Polis 31 Mayıs Cuma günü saat 15.28’de aranarak Bullsmoor Lane Enfield’deki bir evde bir çocuğun havalı tabanca ile vurulduğu ihbar edildi. 5 yaşındaki oğlan çocuğu göğsünden ciddi bir şekilde yaralandı. 6 yaşındaki büyük kardeş oyun oynarken, boşaltılmamış havalı tabanca ile 5 yaşındaki kardeşini vurdu. Londra Hava Ambulansı yaralanan çocuğu doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırdı. Bu sırada yaralanmanın hayati olduğu anlaşıldı. Polis olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.” şeklinde açıklama yaptı.