Sadiq Khan tarafından, Trafalgar Square’da ilk kez iftar yemeği verildi LONDRA Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından geçen hafta Çarşamba günü Trafalgar Square’da ilk kez iftar yemeği verildi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile birlikte Open Iftar ve Lordlar Kamarası’nın birlikte organize ettiği iftar yemeği 30 Haziran Çarşamba günü Trafalgar Square’da yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Şehir merkezinde düzenlenen iftar yemeği etkinliği saat 19.00’da başlayarak açılan iftar yemeği ile son buldu. Trafalgar Square’da Düzenlenen iftar yemeği organizasyonunda yer sofraları kurularak servis yapıldı. Yüzlerce kişinin iftarını açtığı etkinlikte bir araya gelen onlarca Open Iftar ve Lordlar Kamarası gönüllüleri, organizasyonda gönüllü bir şekilde çalıştılar.

“İNANÇLAR ARASI ÖNYARGILARI BERTARAF ETMENİN BİR YOLU”

İftar saatinden önce etkinliğin düzenlendiği alana gelen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, gazetemiz muhabirlerinden Yeşim Özyiğit’in sorularını cevapladı.

Khan, “Burada günlerin uzun olması nedeniyle oruç tutmak zor oldu. Ancak oruç tutmak, sadaka vermek için gerçekten güzel ve anlamlı bir ay olan Ramazan ayında burada halka açık bir şekilde iftar açmak, Müslüman olmayanlarla bu şekilde etkileşime geçmek güzel bir şey. Bu tür etkinliklerle kurulan etkileşimler inançlar arası önyargıları da bertaraf etmenin önemli bir yoludur” dedi.

“ÇEŞİTLİLİĞİMİZ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR”

Trafalgar Square’da ilk kez bir iftar yemeği veren tek belediye başkanı unvanına sahip olan Khan, açık alanda düzenlenen bu iftar etkinliğinin en büyük çalışmalardan biri olduğunu vurgulayarak önemsediklerini belirtti. Khan, “Önümüzdeki dönemlerde bu açık iftar etkinliklerinin tekrarlanmasını sağlayacağız. Londra’daki en güzel şey bütün farklılıkların bir arada kalarak çeşitliliği benimsemeleridir. Çeşitliliğimiz bizim gücümüzdür, zayıflığımız değil, bu vesileyle dünyanın geri kalanına yol gösterme çabasındayız” şeklinde konuştu.

“LONDRA’DA SUÇ ORANINI DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Londra genelindeki işlenen suç oranlarının yaygınlaşmasına değinen Muhabirimiz Özyiğit’in sorusunu yanıtlayan Khan, “İngiltere ve Galler’de suç oranlarının geçen yıldan bu yana artış gösterdi. 2007’den bu yana en yüksek suç oranı gördük ve bunu için Londra Belediyesi olarak harekete geçtik. Aralık ayından bu yana başkentte şiddet içeren suçlarla mücadele etmek için 234 milyon sterlin fon sağladık. Büyükşehir Baş Polis Komiseri Cressida Dick’in ilettiği rapora göre geçen yıldan bu yana işlenen suç oranlarında yüzde 30 oranında azalma olduğunu tarafımıza aktardı. Önümüzdeki süreçte de bu oranı daha çok düşürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KÜRT VE TÜRK TOPLUMU DA, ŞİDDET İÇERİKLİ SUÇLARDAN ETKİLENİYOR”

Khan, fonun arttırılmasının belediye tarafından bir kereye mahsus olup olmadığı sorusuna ise; “Son 8-9 yıl boyunca merkezi hükümetten polise yapılan kesintileri gördük, Londra Belediyesi olarak polise yapılan bu büyük kesintileri gördükten sonra şiddet içerikli suçların da paralel bir şekilde artış gösterdiğini saptadık. Londra Belediyesi aldığı kararla suç oranlarını düşürmek ve sebeplerini ele almak için polise yatırım yaptı. Kuzey Londra bölgesinde yoğun olarak yaşayan Kürt ve Türk toplumunun da bu şiddet içerikli suçlardan etkilendiğini ve bu suçlardan sıyrılmak için birlikte hareket etmenin ve birlikte çalışmanın oldukça önemli olduğunu belirtmek isterim. Yoğunlaşan bu suçlularla mücadele etmek için polisle birlikte yeni bir birim kurarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda yeni bir Genç Londralılar fonu oluşturarak gençlerin suça yönelmesinin önünü keserek daha yapıcı şeyler yapmalarını sağlıyoruz “dedi.

İftar açılış saatine doğru alana yoğun ilgi gösteren insanlar, okunan ezan ile namaz kılıp iftarlarını açan davetliler bir arada olma sevinci ve mesajı ile dağıldılar.