İngiltere AKM ve Cemevi’nde “Sağlık ve Yaşam” semineri düzenlendi Kuzey Londra’da bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’inde 18 Mayıs Cumartesi günü “Sağlık ve Yaşam” başlıklı bir seminer düzenlendi.

Londra Hornsey bölgesinde bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’inde geçen Cumartesi günü “Sağlık ve Yaşam” semineri düzenlenerek katılımcılara, ağırlıklı olarak sigara ve madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi. Hafta sonu düzenlenen seminere, Dr. Ali Demirbağ, Dr. Gökçe Elif Sarıdoğan, Doç. Dr. Rabia Bilici ve seminere destek amaçlı Londra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı S. Baliey katıldı.

Saat 16.00’da başlayan seminerde, Doç. Dr. Rabia Bilici, “Bağımlılıklardan korunmak ve kurtulmak” konusu, Dr. Elif Gökçe Sarıdoğan, “İntihar ve ergenlik” konusu ve Muhafazakar Parti’nin Londra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Shaun Baliey ise “Ruh sağlığı” konusu hakkında konuşarak katılımcıları bilgilendirdi.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’inde düzenlenen seminere oldukça yoğun ilgi gösteren vatandaşların yanı sıra akademisyenler de katıldı. Seminerde “Bağımlılıktan korunma ve kurtulma” başlığını ele alan Doç. Dr. Rabia Bilici, göç toplumlarındaki madde bağımlılık riskini tetikleyen birçok etkenin olduğunu ve özellikle ergenlik döneminde yaşanan problemlerin, bu durumu en çok tetikleyen etkenler arasında yer aldığına dikkat çekti. Bilici, “Göç toplumlarında kişiyi madde bağımlılığına iten etkenlerin başında stres geliyor. Yaşam alanını terk eden insanlarda gerek ekonomik sıkıntılar gerek dil ve toplumdan izole olma durumu, kişiyi madde bağımlılığına oldukça yakın tutuyor” dedi.

Çocuk ve ergenlerin madde bağımlılığı konusunda, ebeveynlere büyük bir sorumluluk düştüğünü aktaran Bilici, “Çocuklarınınız madde bağımlılığına olan yakınlığının önemli bir etkisini aileler ile olan iletişim belirliyor” şeklinde konuştu. Sigara ve madde bağımlılığından kurtulmak için kesinlikle bir psikologdan ya da danışmandan yardım alınması gerektiğini vurgulayan Bilici, ailelerin, madde bağımlısı olan çocuklarının durumunu olduğu gibi kabul etmesi ve bundan kurtulmak için tedavi veya danışmanlık gibi yardımları önemsemesi gerektiğini aktardı.