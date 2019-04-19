KTGBİ, KKTC’ye ‘kültürel gezi’ düzenledi

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sunduğu proje kapsamında, 12 kişilik bir heyetle, 1 haftalık kültürel bir gezi kapsamında KKTC’ye giden Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ekibi, bir takım görüşmeler gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile Londra temasları esnasında2018 Kasım ayında bir araya gelen Ataoğlu, o görüşmede gençlerin ülke kültürünü unutmamaları açısından ülkemize gelmeleri için davette bulunmuştu. Kabulde konuşan Dernek Başkanı Nafiya Horozoğlu, derneğin kurulmasının ardından ilk görüşmeyi Bakan Ataoğlu ile gerçekleştirdiklerini söylerken, Londra’da yaşayan gençlerin bir çatı altında toplanması ve KKTC ile bağlarını güçlendirme adına Ataoğlu’nun desteğinin fazla olduğunu belirtti.

Ataoğlu ise İngiltere’den gelen Kıbrıs Türk Gençlik Birliği üyesi gençlere “vatanınıza hoş geldiniz” derken, tüm gençler ile ayrı ayrı sohbet etti. İngiltere’de yaşayan 300 bini aşkın Kıbrıslı Türk olduğuna da değinen Ataoğlu, küçük toplumların her zaman kenetlenerek ayakta durduğunu, bu nedenle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile var olan gönül bağının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını belirtti.

AKINCI, KTGBİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, Londra’daki Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıs Türk halkı ve kültürüyle bağlarının kopmaması için, Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Akıncı, Londra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’ni kabulünde, Londra’daki Kıbrıs Türk gençliğinin örgütlenmesinin ve değerlerine sahip çıkmasının önemini vurguladı.

“Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin bu yöndeki örgütlü çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, birliğin KKTC ziyaretlerinin verimli ve güzel geçmesini diledi.

ERHÜRMAN, KTGBİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Erhürman, Nafiya Horozoğlu başkanlığındaki KTGBİ heyetini kabul etti.

Başbakan, “Biz istiyoruz ki Kıbrıslı Türkler dünyanın neresinde doğarsa doğsun ve nerede yaşamayı tercih ederse etsin Kıbrıs ile bağlarını hiç koparmasınlar. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz öyle çok geniş bir nüfusa sahip toplum değiliz. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazımdır. Bu hem varlığımız açısından önemlidir. Hem de kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemlidir. Bu nedenle Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’ni burada görmekten ötürü çok mutlu oldum” dedi.

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