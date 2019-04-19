İngiltere’de futbolculardan 24 saatlik sosyal medya boykotu

İngiltere ve Galler’deki profesyonel futbolcular, sosyal medya şirketlerinin ve futbol otoritelerinin ırkçılıkla mücadelesini yetersiz buldukları gerekçesiyle bugün 24 saatlik sosyal medya boykotu gerçekleştirmeye karar verdi.

Boykot kararı ulusal ve uluslararası maçlarda yaşanan ırkçı olayların ardından alındı.

Son olarak bu hafta Manchester United kaptanı Ashley Young, Twitter’da ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Watford takımının kaptanı Troy Deeney de “artık yeter” dedi ve ekledi:

“Cuma günü futbolculara – ve diğer insanlara da – ırkçılık yapanlara bir mesaj gönderiyoruz. Tribünde de, sosyal medyada da ırkçılığa tolerans göstermeyeceğiz.

Boykot sadece küçük bir adım. Artık futbolcular ırkçılığa karşı ortak tepki veriyor.”

Deeney Nisan başında ırkçı hakaretler nedeniyle Instagram hesabının yorumlarını kapatmıştı.

İngiltere milli takımında oynayan Danny Rose da geçen ay Euro 2020 elemelerinde Karadağ’a karşı oynadıkları maçta ırkçı hakarete maruz kalmıştı.

Rose olayın ardından “Gelecekte başka futbolcuların da aynı şeylere yaşamasını istemiyorum” demişti.

Boykotu örgütleyen Profesyonel Futbolcular Birliği, futbolcuların Cuma 09.00’dan Cumartesi 09.00’a kadar herhangi bir paylaşım yapmaması, boykot öncesinde de sosyal medya hesaplarından #Enough (#Yeter) etiketiyle paylaşım yapmaları çağrısında bulundu.