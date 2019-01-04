Londra’da dondurucu hava nedeniyle barınaklar açıldı

Başkentte sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesiyle evsizler için acil durum barınakları Londra genelinde açıldı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, tüm acil durum barınaklarının Perşembe gecesi şehirdeki evsizlere açıldığını ve hafta sonu boyunca erişilebilir olacağını söyledi.

City Hall ve Londra’nın ilçeleri tarafından finanse edilen kötü hava barınaklarında 700’den fazla alan, ek olarak inanç ve topluluk grupları tarafından işletilen barınaklardaki 600’den fazla alana her gece açık olacaktır.

Met Office, önümüzdeki birkaç gece için Londra’da sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini tahmin ediyor.

Belediye Başkanı, “Yılın bu zamanı genellikle soğuk havaların en sert olduğu zamandır. Bu gece sıcaklık düştüğü için, yaklaşımımız Londra’daki tüm acil barınma yerlerinin sokakta yaşayanlara yardım etmek için açık olacağı anlamına geliyor. Belediye binasında, sokaklardaki insanlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.