Enfield, Londra’daki en yüksek ‘gençlik şiddeti’ oranına sahip!

Metropolitan Polisi’nin verdiğine göre, Enfield bölgesi Londra’daki en yüksek gençlik şiddeti oranına sahip. Enfield’teki bıçak suçları toplamda 630’a ulaştı ve yüzde 20 arttı, silah içeren soygunlar ise yüzde 109.1 arttı.

Kasım ayına kadar geçen son yılda, Enfield’te 397 ciddi gençlik şiddeti suçu vardı, bu oran 2017 yılına göre yüzde 8,8 arttı.

İşçi meclis üyeleri, bunun nedenini merkezi hükümetten kaynaklanan polis fonu kesintilerine bağlarken, bazı Muhafazakar üyeler Londra Belediye Başkanı ve konseyi, suçla mücadelede mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmamakla suçladı.

Enfield’teki bıçak suçları toplamda 630’a ulaştı ve yüzde 20 arttı, silah içeren soygunlar ise yüzde 109.1 arttı.

Rakamlar, Enfield Konseyi’nin suç inceleme panelinin bir sonraki toplantısında görüşülecek.

Enfield, son aylarda bıçaklama ve vurulma olaylarından bahsetti ve meclis üyeleri Aralık ayında yapılan bir meclis toplantısında suç sorununun nasıl ele alınacağına dair ateşli bir tartışma yaptılar.

Supt Nigel Brookes’in suça ilişkin inceleme panelinde de tartışılacak olan eylem planına ilişkin bir rapor, “Şu anda olumlu bir istikrara kavuşma belirtileri varken, bıçak suçu ve gençlik şiddeti Londra için bir bütün olarak ve yerel olarak önemli bir sorun olmaya devam ediyor” diyor.

Kuzey Bölgesi Bıçak Suçu ve Ciddi Gençlik Şiddet Eylem Planı, hem Enfield hem de Haringey’de bıçak suçu ve ciddi gençlik şiddetiyle mücadele etmek için kuruldu.

Supt Brookes raporda, “ev içi ve sokakta şiddet arasındaki bağlantıları ele almak için” Londra’da çalışmak üzere “çok disiplinli” bir ekip kurulduğunu belirtti.

Konseyin suç inceleme paneli, 10 Ocak Perşembe günü saat 19: 30’da Enfield Civic Center’da toplanacak.