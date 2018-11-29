Hesna, sevenlerini hüzne boğdu

LONDRA’DA yaşanan 25 yaşındaki Hesna Firuze tren kazasında hayatını kaybetti.

Londra’nın Canada Water tren istasyonunda 22 Kasım tarihinde saat 00.30 sularında meydana gelen kazada 25 yaşındaki Hesna Firuze trenin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Londra eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi ve Danışman Ayşegül Alp Yeşildağlar’ın kızı olduğu öğrenilen Hesna Firuze’nin ölümü ailesini ve tanıyanlarını hüzne boğdu.

Acılı anne Ayşegül Alp Yeşildağlar, feci kaza sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, acısını şöyle paylaştı:

“Canım yavrum, Hesna Firuze’mi bir kazada kaybetmenin çok derin acısı içindeyiz. Dünya güzeli, yetenekli, cıvıl cıvıl artistimiz uçup gitti. Dostlar sağ olsunlar, yapabileceğimiz bir şey var mı diye soruyorlar, özelini burnt_chocolate, tasarım çalışmalarını ise theprincesscollection isimli instagram hesaplarından izleyip beğenirseniz eminim çok sevinir, sevgi budalasıydı prensesimiz.

Bu zor zamanlarda sizinle görüşemeyebilirim ama tüm başsağlığı dileyen yakınlarımıza ve dostlarımıza şimdiden çok teşekkür ederiz. Allah geride kalan çocuklarımızı ve gençlerimizi bağışlasın, bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Sosyal medya üzerinden acılı annenin yaptığı paylaşımın altında, Hesna’nın ve Yeşildağlar ailesinin sevenleri ‘başsağlığı’ diledi.