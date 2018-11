İADD Atatürk’ü Londra’da andı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’nci yıldönümünde Londra’da bulunan Grand Palace etkinlik salonunda gerçekleşen “Atatürk neden ölümsüz” adlı bir etkinlikle anıldı.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) tarafından organize edilen anma programına Emekli Büyükelçi Onur Öymen ve eşi, KKTC Kültür ve Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, İADD Başkanı Jale Özer, çeşitli dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen ‘Atatürk’ü Anma ve Anlama Gecesi’nde ayrıca sanatçı Esengül Şaşı’nın ‘Devrim Kostümleri’ ismindeki resim sergisi de yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan İADD Başkanı Jale Özer konuşmasında şunları söyledi:

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümsüzlüğünün 80.Yılında her zamanki gibi hiç eksilmeyen ve de eksilmeyecek olan sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

10 Kasım bir yas günü değil, Atatürkçü Düşüncenin anlaşıldığı, daha da büyüdüğü gün olmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamanın ilk yolu: O’nun düşünce sistemini, o sistemin kaynaklarını, problemlere bakış açısını ve çözüş tekniklerini, onun kişiliğini, duygularını, ülkesine ve halkına olan inancını inceleyip onu idrak etmekle başlar.

Atatürkçü düşüncenin en belirgin özelliği, aklın ve bilimin ışığında gelişmeye açık bir yön göstermesidir. Atatürk ilkelerini dogma halinden kurtaran, dogmatizmden uzaklaştırdığı özelliği işte bu noktada toplanmıştır. “Ben manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederse, manevi mirasçım olurlar “diyen büyük Önderimiz Atatürkçü düşüncenin temelini böyle açıklar.

Atatürkçü düşünce aklın ve bilimin ışığında sadece bugüne değil geleceğe de yanıt verdiği içindir ki gelecekte de vazgeçilmez yaşam biçimi olarak değerini her zaman koruyacaktır.

İşte Büyük Önderi Ölümsüz kılan kurduğu bu düşünce sistemi ve buna bağlı olarak gerçekleştirdiği devrimleridir. Çünkü Atatürkçülük aydınlanmadır, çağdaşlıktır, modernleşmedir, kadını toplumda eşit birey yapan haklardır, antiemperyalist duruştur, emekten, üretmekten hakça paylaşımdan yana düzeni savunmaktır ve Yurtta sulh Dünyada sulh şiarının dünya milletleri içinde bir barış güvencesi olmasıdır.

Dünya tarihinde ölümünden 80 yıl sonra dahi askeri, siyaset ve devlet adamlığında 20.yüzyılın dehası olarak kabul edilen, hakkında internet kayıtlarına göre 100.000’nin üzerinde makale, 50.000 üzerinde kitap yazılmış, 22 ülkede de heykelleri yapılmış, her ölüm günü 10 Kasım saat 9:05’de, evde, okulda, sokakta, işyerlerinde yurt içinde ve yurt dışında saygı duruşuyla anılan başka bir dünya önderi yoktur.

Yıl 2004… Günlerden 10 Kasım…Ankara’da bulunan Independent Gazetesi yazarı Meriel Beattie, 09.05’ de Kızılay’da sirenler çaldığı sırada tüm arabaların durup insanların arabalardan inip saygı duruşunda bulunduğunu hayretler içinde izler, gördüklerini gazetesinde şu cümlelerle yayınlar;

“Şaşkınım, büyülendim ve biraz da utanıyorum, çünkü ülkemin tarihinde hiç kimse bende bu tür bir saygı uyandırmadı.”

Anavatanımızda Atatürk’e karşı son senelerde yapılan her türlü çirkin saldırıya rağmen sadece 29 Ekim Anıtkabir ziyaretinde bir milyonu aşarak yeni bir rekor kıran vatandaşlarımız göstermiştir ki, Türk Ulusu bir kez daha Ata’sına, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkacak ve mutlaka onun hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine yükselecektir.

Değerli konuklar, Yurt dışında yaşayan aydın bireyler olarak artık hepimizin omuzlarında tarihi bir görev vardır. Bu görevde: okulda, evde, her yerde Atatürk Düşünce sistemini ve devrimlerini gençlerimize öğreterek onları bir yaşam biçimi olarak özümsemelerini sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Eğer ülkemize buradan bir ışık olmak istiyorsak: Atatürk aydınlanmasını, modern çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyet’inin dünya milletleri içinde ne kadar önemli olduğunu her platformda anlatmamız gerekiyor. Bunu da ancak aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yol haritası doğrultusunda birleşerek başaracağımıza inanıyor ve hepinize buradan tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Şunu unutmayalım ki, her zaman parçalanmış değil birleşen bir toplum her zaman kazanır.”

“SÜHEYL BATUM VİDEO KONFERANS İLE KATILDI”

Programa konuşmacı olarak davetli olan Süheyl Batum pasaport işlemlerindeki gecikmeden dolayı Londra’ya gelemedi ve etkinliğe katılamadı. Batum programın ilerleyen dakikalarında video konferans ile etkinliğe katıldı. En kısa zamanda Londra’ya geleceğini söyleyen Batum herkesten özür diledi.