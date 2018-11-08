Toshiba 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Japon teknoloji devi Toshiba, birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu açıklamahıh ardından şirketin hisseleri yüzde 13'e varan değer artışı yaşadı.

Japon teknoloji devi Toshiba, birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu açıklamahıh ardından şirketin hisseleri yüzde 13’e varan değer artışı yaşadı.

Milliyet’te yer alan habere göre, 143 yıllık geçmişe sahip Japon teknoloji devi Toshiba, yeni yapılanma kapsamında birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, İngiltere’deki nükleer enerji birimini ve ABD’deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) birimini satacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca beş yıl sürecek yeniden yapılanma kapsamında 7 bin kişinin işine son verileceğine de yer verildi.

Yapılan açıklamanın yatırımcılar arasında şirkete yönelik güveni artırmasının etkisiyle Toshiba’nın hisseleri yüzde 13’e varan değer artışı gördü.