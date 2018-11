Southgate Rotary Kulübü, Başkan Karakuş’u ağırladı

Southgate Rotary Kulübü tarafından üyelerin katılım sağladığı Pazartesi günleri toplantı etkinliklerinde her hafta bir konuşmacı davet ediliyor. Bu hafta düzenlenen toplantıya ise Londra’nın Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş davet edildi.

5 Kasım Pazartesi günü Enfield’te bulunan Jolly Farmer’s ismindeki mekanda gerçekleşen toplantıda Southgate Rotary Kulübü Başkanı Enver Kannur, kısa süre içerisinde büyük ve önemli bir göreve gelmeyi başaran Karakuş’u tebrik ederek şunları söyledi:

“Southgate Rotary Kulübü olarak her hafta Pazartesi günleri düzenlemiş olduğumuz ve oldukça faydalı geçtiğine inandığımız toplantılarımıza devam ediyoruz. Bir hayır kurumu olmamıza rağmen etkinlik ve toplantılarımızda topladığımız bağışları hayır kurumlarına gönderiyoruz. Rotary Kulübümüz misyonumuz gereği her zaman topluma fayda sağlayan bir kurum olmuş ve olmaya devam etmektedir. Her hafta toplantılarımıza başarılı bir iş insanı veya ünlü bir ismi konuşmacı olarak davet ediyoruz. Bu hafta da bizleri kırmayıp davetimize katılan Enfield Belediye Başkanı Sayın Saray Karakuş’a teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisi gerçekten başarılı ve topluma değer katan bir insandır. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum.”

Southgate Rotary Kulübü’nün çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Karakuş ise özetle şunları söyledi:

“Her zaman toplumun yararına faydalı işler yapmaya çalışan birisi olarak Southgate Rotary Kulübünün her zaman yardımsever ve topluma yarar sağlayan çalışmalarını takdir ediyorum. Enfield Belediyesi’nde göreve başladıktan kısa bir süre içerisinde başkan olmam gerçekten benim için heyecan verici. Enfield kentsel açıdan büyük bir değişim yaşıyor. Enfield, her geçen gün büyüyen bir ilçe. Enfield’e, iyi bir şekilde hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Bugün burada davetli olmak beni çok sevindirdi. Başta Southgate Rotary Kulübü Başkanı Enver Kannur olmak üzere, katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”