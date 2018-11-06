Dumlupınar turu geçti: 4-1

Dumlupınar Yeni Malatyaspor, London Sunday Challenge Cup’ta Continental’a 4-1 galip geldi ve son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Rakip sahada oynadığı maçta attığı gol kadar da fırsat kaçıran Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Albert’in ilk 45 dakikada yaptığı vuruşlarla 2-0 üstün duruma geçti. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi, sahanın yıldızı Albert ile iki gol daha buldu. Oyunun sonlarına doğu Continental tek sayısını attı ve karşılaşma 4-1’lik skorla tamamlandı.

Dumlupınar üçüncü turda sahasında Jam takımı ile karşılaşacak. Maç 2 Aralık Pazar günü oynanacak.