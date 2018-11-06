Koçgiri turu rahat geçti: 4-1 London Sunday Challenge Cup’ta yer alan Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Koçgiri, sahası New River Sports Centre’da konuk ettiği Oakwood’a 4-1 galip geldi.

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

London Sunday Challenge Cup’ta yer alan Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Koçgiri, sahası New River Sports Centre’da konuk ettiği Oakwood’a 4-1 galip geldi.

Kupada son 16 takım arasına girerek önemli başarıya imza atan temsilcimiz, maç boyunca kazanmayı çok isteyen taraftı. Karşılaşmaya oldukça etkili ataklarla başlayan Koçgiri ilk 30 dakikada gollerini buldu. Claudio Abagnale ve Noyan Tajbaksh’ın vuruşları ile ilk 45 dakika 2-0 sonuçlandı.

Noyan Tajbaksh, ikinci yarıda farkı ikiye yükseltti. Konuk Oakwood’un golüne Uğur Karaboyun karşılık verdi ve karşılaşma 4-1 sonuçlandı.

Koçgiri üçüncü turda 2 Aralık Pazar günü New River Sports Centre’da Kenningwell United’la çeyrek finale kalmak için mücadele verecek.