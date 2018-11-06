İngiltere Kıbrıslı Türk Mühendisler Birliği, yeni yönetim kurulu üyelerini seçti

İNGİLTERE Kıbrıslı Türk Mühendisler Birliği (TCEA), Genel Kurulunu yaparak, yeni başkanı ve yönetim kurulunu seçti.

Londra’nın seçkin restoranlarından Salieri’de yapılan Genel Kurulda, yemekten sonra başlayan toplantıda öncelikle divan başkanı ve yardımcıları seçildi. Ardından, üyelere geçen dönemin faaliyet ve mali raporları okundu ve aklandı.

DR. ESİN SIRRI BAŞKAN OLDU

Daha sonra seçimlere geçildi ve Dr. Esin Sırrı birlik başkanlığına getirilirken, Atakan Tahir, Dr Füsun Nadiri, Mine Bayar, Öner Kulle, Soyer Nadiri ve Keziban Kulle yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

BİRLİK, AKTİF ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

24 Mayıs 1987’de Londra’da kurulan ve 31 yıldır çeşitli faaliyetlere imza atan TCEA mühendisler birliği aktif olmaya devam ediyor. Dernek teknik seminerler, geziler, okul çocuklarına meslek bilgi ve sosyal konular veren toplantılar düzenlemesiyle tanınıyor. Ayrıca, her yıl Mart ayında düzenledikleri balonun gelirinin bir kısmını da yardıma muhtaç olanlara gönderiliyor. Dernek geçmişte Türkiye’nin doğusunda yer alan 3 okulun kırtasiye giderlerini değerlendirmiş ve Pakistan depreminde evsiz kalanlar için yardımda bulunmuştu.

Derneğin asıl amacı İngiltere’de yaşayan mühendisleri bir cemiyet altında toplayıp, üyelerine yardımcı olacak bir ‘networking’ grup oluşturmak olarak açıklandı. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin derneğin www.tcea.org.uk web sitesinden bilgi alabileceklerin duyuruldu.