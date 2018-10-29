Tottenham Park Mezarlığı’nın önünde eylem gerçekleşecek

TOTTENHAM Park Kampanya Grubu, 3 Kasım Cumartesi günü, Tottenham Park Mezarlığı önünde protesto eylemi düzenleyecek.

Türk ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun olarak defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’nda bulunan kemikler oldukça ses getirmişti.

Yaklaşık bir yıldır Tottenham Park Mezarlık’taki durumu iyileştirmek amacıyla bir yıl boyunca birlikte çalışan Tottenham Park Mezarlığı Kampanya Grubu gönüllüleri, mezarlıkta bulunan kemiklerin laboratuvara göndermişti.

Tottenham Park Kampanya Grubunun Başkanı Tünay Hüseyin, mezarlıkta bulunan kemikler hakkında Londra Gazete’ye şu açıklamada bulunmuştu:

“Tottenham Park Mezarlık’ta yaşananlar bizler için çok üzücü bir olay. Benim sevdiklerim ve ailem bu mezarlığa defnedilmişti. Mezarlığın mevcut bakım şartları bizler için hayal kırıklığı. Kampanya grubu olarak bizim ana hedeflerimizden biri ise yasada bir değişiklik olması. Tottenham Park Mezarlığı özel mülkiyete aittir ve maalesef özel mülkiyete ait olan mezarlıklar, belediye mezarlıklarıyla aynı yasalara tabi değildir. Dolayasıyla birçok sorun oluşturuyor. Böylesi bir sorunu çözmek ve daha fazla ses getirmemiz için toplum olarak birleşmemiz gerekiyor.”

Tottenham Park Kampanya Grubu, “3 Kasım Cumartesi günü bize katılın ve birlikte daha fazla ses getirelim, Tottenham Park Mezarlığı’nda yaşananlara son verelim. Mezarlıktaki koşulları iyileştirip adil olmasını sağlayalım. Bizler öncelikle buraya defnedilmiş yakınlarımız ve sevdiklerimiz için saygı istiyoruz. Toplum olarak ancak birlik ve beraberlik içinde ses getirebiliriz ve bu mezarlıkta yaşananlara ancak böyle son verebiliriz” ifadelerini kullandı.

Tottenham Park Mezarlığı’nda son yaşananlar ulusal basın tarafından yayınlamıştı. BBC, ITV, Guardian ve The Sun Gazetesi tarafından Tottenham Park Mezarlığı hakkında haberler yapıldı.

Özellikle çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Müslüman toplulukların defnedildiği Montagu Road’daki Tottenham Park Mezarlığı hala büyük bir sorunla karşı karşıya.

Geçtiğimiz yıl yerel gazete tarafından yapılan habere göre, Tottenham Park Mezarlığı’nda eski mezarların kazılarak içlerindeki kemiklerin çıkarıldığı ve yeni mezar yeri olarak satıldığı iddia edilmişti.

Bu durum ortaya çıktıktan sonra birçok ailenin tepkisine neden oldu.

Mayıs ayında aile yakınları tarafından söz konusu mezarlıkta yine kemik bulunmuştu. Bulunan kemik insan çenesine benzetilmişti.

2015 yılında Tottenham Park Mezarlığı’nda kemikler bulunmuştu ve geçtiğimiz aylarda bu tekrarlanmıştı.

3 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de, Tottenham Park Mezarlığı’nda yaşananlardan dolayı, Tottenham Park Kampanya Grubu, mezarlık önünde protesto eylemi düzenleyecek.