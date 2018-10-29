29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İNGİLTERE Türk Dernekleri Federasyonu (İTDF) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, 26 Ekim Cuma akşamı Wood Green’deki Grand Palace Banqueting Suite’de düzenlediği balo, son derece coşkulu geçti.

İTDF tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu’na yaklaşık 400 kişi katıldı, konuklar arasında KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, AKUT Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı Nasuh Mahruk ve İTDF Başkan Yardımcısı Dr. Ali Tekin Atalar yer aldı.

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün, Türk milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci yılını kutlamanın onur ve gururunu büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Aramızda yabancı dostlarımız da var, onlara da şunu söylemek isterim. Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ şiarını benimsemiş çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti, tüm dünya barışının da güvencesidir.

Bu konuda Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumuna her zamankinden daha büyük bir görev düşüyor. Atatürk’ün kurduğu çağdaş, laik ve modern Türkiye’nin, dünya milletleri için neden önemli olduğunu her platformda anlatmalı ve çalışmalarımızda bunları prensip edinmeyi bir görev olarak görmeliyiz. Bugün Cumhuriyetimize sahip çıkacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi, onu yaşatacağımızı hep birlikte haykırmak için buradayız.”

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar konuşmasında Atatürk’ten övgüyle bahsederek, “Dünyada kadın hakları yokken, Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Atatürk, zamanının en büyük liderlerinden biriydi. İngiltere’de yaşayan Türk toplumu olarak, vatanlarından binlerce kilometre uzakta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için bir araya gelen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıllı için düzenlenen baloda, Türkçe konuşan topluma katkılarından dolayı bir çok kişiye plaket takdim edildi. Gecede Londra’nın yetenekli ve sevilen sanatçılarından Tuğba Özcivan, Hüseyin Cemgünal, Ercüment İbrahim ve Özgür Canyurt, sevilen müzikleri ve özellikle Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.