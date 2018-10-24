Özlem Eylem: “Gençlerde ‘başarısızlığa uğrama kaygısı’ en önemli intihar nedeni”

İNGİLTERE’DE yaşayan Türkçe konuşan toplumun en başta gelen sorunlarından biri olan ‘intihar’ konusu, özellikle gençler açısından toplumun yarayan kanası durumunda. Genellikle manevi ve psikolojik sorunlar yaşayan gençler, çözümü intiharda buluyor.

Türkçe konuşan toplumlarda intiharı önlemek için toplumsal bir bilincin olması gerektiğini vurgulayan Klinik Psikolog Özlem Eylem, böylesi bir sorunun ancak araştırmacılar, sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve halkla birlikte çözülebileceğini belirtti.

Yaptığı araştırma sonucunda gençlerde ‘başarısızlığa uğrama kaygısının’ en önemli intihar nedeni olduğuna dikkat çeken Eylem, toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla İngiltere’de başlatılan ‘Moments’ pro­jesi hakkında bilgi verdi.

“TAVUK TİPİ KORUMA, İNTİHAR NEDENİ OLABİLİR”

Londra Gazete’ye konuşan Hollanda’da VU Amsterdam Üniversitesi ve İngiltere’de Queen Mary Londra Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi ve doktora öğrencisi Klinik Psikolog Özlem Eylem, gençlerin intihara meyli ve intihar sebeplerini şöyle ifade etti:

“İntihar oranlarının, özellikle Türkçe konuşan toplumda yüksek olması, bu toplumları temsil eden bir araştırmacı olarak dikkatimi çekti. Sivil toplum örgütleriyle, bu toplumlarla çalışan uzmanlarla, intiharın sebepleri, intihara kültürel bakış açısı ile ilgili, İngiltere ve Hollanda’da bir dizi görüşmeler yaptım.

Bu görüşmeler sonucunda, ortaya çıkan en önemli risk faktörü, özellikle Türkçe konuşan genç kuşak arasında aileyi ve toplumu yaptığı seçimlerle başarısızlığa uğratma korkusu oldu. Başarısızlığa uğrama kaygısı, kimlik gelişiminde güvensizliğe ve aile ile iletişimde sorunlar olduğuna işaret etmektedir. Görüşme yaptığım uzmanlardan birisi, ailelerin yetiştirme tarzını eleştirerek ‘’tavuk tipi korumayı’’ aileler arasında çok gözlemlediğini ifade etmiştir.

Tavuk tipi korumadan kastettiği, genç kuşağı kanadının altına almaya çalışarak ailelerin aslında bir bakıma onlara kendi seçimlerini yapma fırsatı tanınmadığı ve bunun da kimlik gelişimlerini olumsuz etkilediğidir. Kendi seçimlerini yapmakta özgüveni olmayan bir birey, başarısızlık kaygısı yaşamaya meyillidir. Bu da genç kuşakta intihar riskini artıran önemli bir psikolojik faktördür.”

“MOMENTS PROJESİ KAZANARAK BÜYÜYECEK”

Londra’da kurulu İngiltere Ka­dın Platformu’nun, Türkçe konuşan toplumda ‘intihar’ ve ‘yardım al­makla’ ilgili ‘Moments’ pro­jesi kapsamında hazırlanan geniş çalışmanın sonucu, büyük bir etkinlikle açıklanmıştı. Moments projesi hakkında Özlem Eylem şu açıklamayı yaptı:

“Toplumda kanayan yaramız olan intihar sorununa dikkat çekmek için İngiltere Kadın Platformu Başkanı sevgili Nilgün Yıldırım ile öncülüğünü ettiğimiz bir proje. 13 Ekim’de projenin bir diğer partneri Murat Aykut Sadi Bey`in başkanı olduğu Hayat Boyu Öğrenim Kurumu’nun binasında geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana yürütmekte olduğumuz etkinliklerimizle ilgili özellikle Türkçe konuşan toplumla çalışan sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve medyaya yönelik bir etkinlik düzenledik.

Kısaca Moments projesiyle birlikte özellikle Türkçe konuşan toplumları temsil eden sivil toplum örgütleriyle ve uzmanlarla intihar sorunu, sebepleri, nasıl konuşulabileceği ve önlenebileceği ile ilgili diyalog başlatmak ve beceriler kazandırmak istedik. Ayrıca projenin sürdürülebilirliği için önem taşıyan yardım alma platformu “Canına Kıyma” ile ilgili farkındalık kazandırdık. Moments projesi kazanarak büyüyecek, daha geniş kesimlere ulaşacak bir kampanyanın başlangıcı oldu. Katılımcılara bundan sonrası için önemli görevler düşüyor.

“İŞBİRLİĞİ ORTAMI BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANDI”

Moments projesiyle birlikte sivil toplum örgütleri, çeşitli sektörlerden uzmanlar ve akademisyenler arasında işbirliği kurulabileceğini gösterdik. “Canına Kıyma” online yardım platformu da özellikle yardım alma surecini anonimleştirerek dil ve kültürel bariyerleri ortadan kaldıran önemli bir girişimdir. Gereken bilincin ve işbirliği ortamının büyük ölçüde sağlandığına inanıyorum. Bundan sonra atılacak adımlar bu girişimleri sahiplenmeye ve daha da ileri götürmeye odaklanmalıdır.

İngiltere Kadın Platformu ile birlikte bundan sonrası için proje çalışmalarımız başladı. Bizi takip etmeye devam edin.”

Türkçe konuşan toplumlarda intiharı önlemek için toplumsal bir bilinin olması gerektiğini vurgulayan Özlem Eylem, böylesi bir sorunun ancak araştırmacılar, sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve halkla birlikte çözülebileceğini belirtti.

“İNTİHARLARI ÖNLEMEKTEN SORUMLU BAKAN ATANMASI UMUT VERICI”

Yaklaşık iki hafta önce, Başbakan Theresa May, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Jackie Doyle-Price’ı ‘İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan’ olarak atadığını duyurmuştu.

5 bin 821 kişinin geçen yıl kendi hayatına son verdiği İngiltere’de, intihar riski kadınlara göre 3 kat fazla olan erkeklerin çoğunlukla 45-49 yaşlarında bu karara yöneldiği belirtiliyor. Yeni bakanlığın, dünyada intiharla mücadele için kurulan ilk bakanlık olduğu belirtilmişti. Bu konuyla ilgli Özlem Eylem böylesi bir bakanın atanmasıyla, intiharla ilglili destekleyeceği politikaların üretileceğini ve umut verici olacağını vurguladı.