Bromley’de korkutan yangın…

Bromley'de bugün kullanılmayan bir gaz iş sahasında büyük bir yangın meydana geldi.

3 saat önce
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Bromley’de bugün kullanılmayan bir gaz iş sahasında büyük bir yangın meydana geldi.

Altı itfaiye aracı ve yaklaşık 40 itfaiyecinin saat 11.30 sıralarında gaz sahasında meydana gelen yangına müdahale etti.

50 metrelik bir koruma kordonu yerleştirildi ve yakın bölgedeki sakinlerin pencereleri ve kapılarını duman nedeniyle kapalı tutmaları duyuruldu.

Londra İtfaiyesi, yangına yaklaşık 70 çağrı aldığını söyledi.

Bölgedeki yaklaşık 150 sakin ve yakın bir okul tahliye edildi.

Yangının nedeni henüz açıklanmadı.

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