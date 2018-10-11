Birleşik Krallık’ın birincisi Emre Doğanay oldu

İNGİLTERE’DE yaşayan Emre Doğanay, General Surgery Residency (Genel Cerrahi İhtisası) sınavlarında Birleşik Krallık birincisi oldu.

30 dakika önce
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İNGİLTERE’DE yaşayan Emre Doğanay, General Surgery Residency (Genel Cerrahi İhtisası) sınavlarında Birleşik Krallık birincisi oldu.

University of Southampton Tıp Fakültesi mezunu olan Emre Doğanay, King’s College London’da Anatomi dersleri de verdi. 31 yaşında olan ve Birleşik Krallık’ta yapılan General Surgery Residency sınavlarını büyük bir başarı ile tamamlayıp birinciliğe imza atan Doğanay, şu anda North Middlesex University Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yapıyor.

Londra Gazete’ye konuşan Doğanay, bu başarıyı elde etmek için çok çalıştığını ifade ederek, General Surgery Residency sınavlarını birincilikle tamamlamanın ve North Middlesex University Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

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