İngiltere’deki Türk kebapçıda akılalmaz kavga!

İngiltere’de Türk restoranında çıkan kavgada bir kadın tartıştığı arkadaşını yere yatırarak kulağını ısırdı. Kulağı kopan kadın hastaneye kaldırıldı.

İngiltere‘de meydana gelen olay çevredekileri şaşkınlığa uğrattı. Sarhoş oldukları öğrenilen iki arkadaş Newport’taki Türk kebap restoranında bir anda birbirleriyle tartışmaya başladı.

Yerde boğuşmaya başlayan arkadaşlardan Victoria Burgess (27), Jenna Edwards’ın üzerine atladı ve kısa süren arbedenin ardından Edwards’ın acı içindeki çığlıkları duyulmaya başladı.

KADININ KULAĞINI KOPARDI

Acı içinde yerde yatan Jenna Edwards bağırarak 4 yıllık arkdaşının üzerinden çekilmesini istedi.Kameralara yansıyan görüntülerde kavga yatıştıktan sonra Jenna Edwards’ın kulağının bir parçasının Victoria Burgess’ın dişlerinin arasında kaldığı ve parçayı alarak yere fırlattığı görülüyor.

4.5 YIL CEZA ALDI

İki çocuk annesi Edwards, hayatı boyunca böyle bir korku yaşamadığını, durmadan ağladığını ve sık sık hasta olmaya başladığını ifade etti.

Mahkemeye çıkarılan Burgess ifadesinde bilinçli olarak bu olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti ve 4.5 yıl hapse mahkum edildi. (HABERLER.COM)