TTFF’nin yeni sponsoru

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun 2018-2019 sezonu sponsoru belli oldu.

2 saat önce
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Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun 2018-2019 sezonu sponsoru belli oldu.

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Akol Properties, Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerin sponsorluğunu üstlendi.

Bir süreden beri yapılan görüşmeler geçtiğimiz Salı günü sonuçlandı. İki taraf yetkililerinin katıldığı imza töreniyle sponsorluk açıklanmış oldu.

İmza törenine TTFF adına Başkan Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen ve Disiplin Sekreteri Soner Mustafa katıldı. Törene Akol Properties CEO’su Niyazi Sanal katıldı.

TTFF Başkanı Serdar Sarı ve Asbaşkan Osman Ercen, futbolumuza ve gençlerimize katkılarından dolayı Akol Properties’e teşekkür etti.

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