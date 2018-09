“Çocuklarımız için çok endişeliyiz”

Londra Gazete’ye konuşan toplum üyeleri, Londra’da suç oranlarının artması ve gençlerin tehlikeli olabilecek arkadaş ortamlarına yönelme eğilimi göstermesinden ‘endişeli’ olduklarını dile getirdi.

Çocuklar ve gençler arasındaki suç oranının azaltılmasına yönelik devlet kurumlarının aldığı bazı önlemlerin yetersizliğine inanan toplumumuz, Londra’da artan cinayet ve suç oranları konusunda özellikle ailelerin daha bilinçli olması gerektiğine ve gençlerle daha fazla iletişim kurulması gerekliliğine inanıyor.

ÖZELLİKLE Londra’da son zamanlarda yaşanan cinayet ve yaralama gibi olaylarındaki ciddi artış, başkentte yaşayanları tedirgin ediyor. Suç oranlarında meydana gelen artış nedeniyle Londra sokaklarının güvenli olmadığını düşünenler, özellikle çocukları için endişeleniyor.

Polis raporlarında sunulan verilere göre özellikle Londra şehrinde 2018 Ocak ayından 2018 Eylül ayına kadar geçen sürede 100 cinayet meydana geldiği kaydedilirken, bin 229’dan fazla bıçaklı saldırı yaşandığı belirtildi.

Polis raporlarına göre 2018 yılı içerisinde meydana gelen suç oranının genel olarak yüzde 5 arttığı tespit edilirken, cinayet ve bıçaklı saldırı olaylarının fail ve kurbanlarının genellikle gençler olduğu öne sürüldü. Son günlerde gündeme gelen bir diğer haberde ise, Londra’da 200’den fazla çete örgütü bulunduğu ve bu çete örgütlerinin üyelerinin gençler olduğu gerçeğini ortaya koyan veriler sunuldu.

Özellikle gençler arasında yoğun bir şekilde arttığı gözlemlenen bıçaklama ve çete suçları ile ilgili tüm Londra’da yaşayan halklar gibi toplumumuz da oldukça endişeli olduğunu ifade etti. Gençleri ve çocukları olası suç olaylarından korumak adına ailelerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade eden toplumumuz, ailelerin gençler ve çocuklarla iletişim halinde olması gerektiğini kaydetti.

Bu hafta ki haberlerimizde de geniş bir şekilde yer vermeye çalıştığımız, özellikle gençlerin karıştığı suç oranlarında ki artışı Londra’da yaşayan toplum üyelerimize sorduk.

OĞULCAN ÜLKER

Hemen hemen her gün Londra’da özellikle gençlerin karıştığı suç olaylarına üzülerek şahit oluyoruz. Bu gençlerin aslında bu çete ve gruplara neden karıştığını araştırmak ve bunun çözümünü bulmak gerekir diye düşünüyorum. Londra’da çok fazla göçmen aile var. Çoğu da maddi zorluklar içerisinde yaşıyor. Bu suç olaylarının ekonomik tarafı. Diğer bir tarafı da bana kalırsa eğitim. Devletin burada önemli adımlar atması gerekiyor. İş imkanı ve gençlerin bir şekilde toplum ile kaynaştırılması sağlanmalı. Dil problemini ortadan kaldırabilecek kurslar ve eğitimlerin sayısı arttırılmalı gibi yapılabilecek çok şey var. O zaman bence bu suç oranı sayısı Londra’da oldukça düşecektir.

NADİDE KÖROĞLU

Çocuklarımız için çok endişeliyiz. Çocuklarımızı okula yolluyoruz. Okuldaki çevre nasıl bir çevre onu da bilmiyoruz. Son dönemlerde artan bıçaklanma gibi suçlar bizim gibi burada yaşayan aileleri endişelendiriyor. Bu olayları önlemek için ilk başta ailelerin dikkatli olması gerekiyor. Biraz evvel söylediğim gibi dışarıdaki çevresini tanımamız lazım, arkadaşlarını tanımamız lazım. Kurumlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerin yanlış bir şeyler yapmaması için onları yönlendiriyoruz. Bunun dışında polisin önlemler alması gerekiyor. Okul yönetimlerinin bu konuda tedbirler alması gerekiyor diye düşünüyorum.

FATMA BOZKANLI

Burada çocuklarımız ve ailelerimiz var. Onların arkadaş ortamları, başlarına acaba bir şey gelir mi endişesi tabi ki bizi Londra’da tedirgin ediyor. En büyük sorunun maalesef entegrasyon sorunu olduğunu düşünüyorum. Gençlerin sivil toplum örgütleri ve kurumların çatıları altında, bir arada hareket etmelerinin onları birçok sorundan uzak tuttuğuna inanıyorum. Hem inanç boyutunda hem de kültürel olarak bu kurumlar sayesinde gençlerimizin ahlaki davranışlarının oldukça olumlu etkilendiğini düşünüyorum. Yaşanan suç oranlarının özellikle de gençler tarafından gerçekleştirilen bu olayların en önemli çözümünün eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu konuda gerek devletin çeşitli çözümler bulmasını, gerekse polisin bazı önlemler almasını bekliyoruz.

ALİ CANTAŞ

Gün geçtikçe suç oranları artıyor. Gençlerimiz heba oluyor. Ailelerin biraz daha fazla yönelmesi gerekiyor çocuklarına. Kendi kültürlerini unutturmamaları gerekiyor. Arkadaş çevrelerine çok önem vermeleri gerekiyor. Son zamanlarda benim fark ettiğim bir durum ise aileler Londra dışına taşınıyor. Daha sakin bölgelere taşımak istiyorlar ailelerini. Sanıyorum gittikleri yerler daha sakin olduğundan suç oranları az olduğundan bu bölgeleri tercih ediyorlar. Aslında böyle olması güzel değil Londra için. Eski zamanlarla kıyasladığım zaman gerçekten suç oranları arttı. Gençlerimiz heba oluyor. İntihar olayları arttı. Ben şahsen çok üzülüyorum bu haberlere. Bu yüzden ailelerin daha fazla çocukları üzerine eğilmesi gerektiğini düşünüyorum.

HATİCE KOCA

Kendi adıma gerçekten çok üzülüyorum. Benim de iki evladım var genç. Kapıdan çıktıkları an bir anne olarak endişelerim başlıyor. Çocuklarımız eve dönene kadar bir panik halindeyiz. Her köşede bir pislik var. Her köşede uyuşturucu satılıyor. Bıçaklama ve ölüm olaylarını haberlerde okumaktan artık yorulduk. İster istemez bir anne olarak tedirgin oluyor insan. Ben bir anne olarak çocuğumun sigara bile içmesini istemezken diğer maddeleri düşünemiyorum bile. Ben gençlerin karıştığı bu suçlar ile ilgili en büyük sorumluluğun devlete düştüğünü düşünüyorum. Sonra biz ailelere düşüyor. Denetimlerin arttırılması gerekiyor. Bu sokakların temizlenmesi lazım. Bir sürü insan ölüyor misal, müdahale ediliyor mu edilmiyor mu bilemiyoruz. Polisler bir kavga çıksa müdahale etmiyor. Olayın bitmesini bekliyor. Birazda devletin, biz buraya farklı ülkelerden geldiğimiz için herhalde ‘bırakalım birbirlerini öldürsünler’ düşüncesinde olduğunu inanıyorum. Ben öyle bir algı hissediyorum. Bir anne olarak çocuğuma iyi insanlarla görüşmesini öğütlüyorum. Bence tüm toplumumuzun özellikle de annelerin çocuklarına iyi insan olmayı öğütlemesi gerekiyor. Arkadaşlarını seçerken düzgün bir şekilde okuluna giden, işinde gücünde insanlardan tercih etmeleri gerçekten önemli. Umuyorum yaşanan bu olaylar bir an evvel sona erer.