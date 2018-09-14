Londra’da yaşayan Mary Jane Mustafa 4 aydır kayıp

Londra’da yaşayan Mary Jane Mustafa’nın 6 Mayıs 2018’den beri kayıp olduğu belirtiliyor.

Kardeşi Sükan Mustafa tarafından sosyal medyada yapılan paylaşıma göre “Güzel ablam 5 aydır kayıp, hiç bir iz yok… Bunu kendim ve aile için paylaşarak yardım ve destek istiyorum. Bu çok üzücü haberi paylaşarak onu bulmamıza yardımcı olun. Umarım ablam sağ salim döner” dedi.