HMO lisansı için değişiklikler yapıldı BİRDEN fazla ev sakininin oturduğu konutlarda (HMO) lisansı için çeşitli değişiklikler yapıldı.

BİRDEN fazla ev sakininin oturduğu konutlarda (HMO) lisansı için çeşitli değişiklikler yapıldı.

Hükümet, zorunlu HMO lisans programı için kriterleri değiştirdi.

1 Ekim 2018’den itibaren aşağıdaki maddeler için lisans almak zorunlu olacaktır:

İkiden fazla ev sakinlerine sahip olan HMO’lar, kat sayısı ne olursa olsun beş veya beşten fazla ev sakinlerin oturduğu ve paylaşım tesisleri olan HMO’lar lisans almak zorunda kalacak.

“Üç veya üçten daha fazla katlar” unsuru artık uygulanmayacak.

İşletmelerin üstünde veya altında olan dairelerde, beş veya beşten fazla ev sakini oturuyorsa, bunun için lisans almanız gerekli olacak.

HMO’nuzun, belediyenin HMO standartları ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız ve doğru bir plan kullandığınıza emin olmalısınız.

1 Ekim 2018 tarihine kadar lisans için başvuru yapmalısınız.

1 Ekim 2018’den sonra lisanslanması gereken bir HMO eğer henüz lisanslanmadıysa suç olarak nitelendirilecektir. Bu durumda hapis veya para cezasına çarptırılabilirsiniz.

HMO, lisanslama ve başvuru hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.enfield.gov.uk/hmolicensing.